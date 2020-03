von Erhard Morath

Wahlen, Berichte und die Finanzen standen auf der Agenda der Hauptversammlung des Automobil- und Motorsportclubs Bonndorf (AMC) Gerhard Wildemann hieß neben Jürgen Faller als Vertreter der Stadt auch Peter Borell, Vorstandsmitglied des ADAC Südbaden, und eine Vielzahl der 75 Mitglieder willkommen.

Bonndorf Ein ereignisreiches Jahr steht in Bonndorf bevor Das könnte Sie auch interessieren

Schriftführerin Dagmar Schuler, Sportleiter Jürgen Breuninger und Verkehrsleiter Marc Tröndle lieferten mit ihren Ausführungen zum abgelaufenen Geschäftsjahr einen umfassenden Eindruck über die Aktivitäten und damit verbundenen Arbeitseinsätzen des Vereins. Dazu zählt zum einen der weithin bekannte Autoslalom, an dem sich regelmäßig Rennfahrer aus ganz Süddeutschland beteiligen. Aber auch die Fahrradturniere für Kinder in Bonndorf, Birkendorf und Ühlingen samt der finalen Teilnahme an der südbadischen Meisterschaft in Ebringen hinterließen bei Schulen, Gemeinden, Kinder und Eltern positive Schlagzeilen.

Terminvorschau 28. März Hauptversammlung des ADAC in Freiamt. April Wald- und Bach-Putzete entlang der Slalomstrecke. 27./28. Juni DMSB-Slalom-Cup auf der L170. 10. Juli Fahrradturnier in Birkendorf.

3. Juli

Es gab außerdem eine Ausfahrt mit Oldtimer-Fahrzeugen, die Teilnahme an einem Sicherheitstraining für Motorradfahrer in Breisach, eine Müllsammel- und Waldputzaktion entlang der L 170, ergänzt um die monatlichen Stammtischhocks und eine Jahresabschlussfeier als Dank an die ehrenamtlicher Helfer. Lob und Dank gingen auch an die Familien Guido Woll und Ralf Probst, die ihr Haus- und Hofgelände seit Jahren dem Verein als Fahrerlager, für die Bewirtung und als Rennbüro im Zielbereich zur Verfügung stellen.

Bonndorf Fünftklässler der Realschule meistern knifflige Aufgaben auf dem Fahrrad Das könnte Sie auch interessieren

Der vorbildliche Report des Schatzmeisters Holger Fehrenbach fand bei den Mitgliedern und zuvor bei den Revisoren Axel Rathgen und Andreas Tremeuge ein positives Echo und führte zur einstimmigen Entlastung. Finanziell stehen für 2020 hohe, zusätzliche Kosten in Zusammenhang mit der kompletten Sanierung der Slalomstrecke an. Die Strecke muss für das Rennen neu vermessen, aufgenommen, durch Streckenkommissare geprüft und lizenziert werden. Gleichzeitig ist mit Ausgaben für ein neues Online-Nennungs-System zu rechnen.

Der Verein Der Automobil und Motorsportclub Bonndorf im ADAC wurde 1928 gegründet und hat 75 Mitglieder. Vorsitzender ist Gerhard Wildemann, Stellvertretender Vorsitzender Andreas Klischke.

Stadtrat Jürgen Faller überbrachte die Grüße des Gemeinderats, lobte die AMC-Kinderfahrradturniere für einen sicheren Umgang mit dem Zweirad und leitete souverän die anstehenden gut vorbereiteten Wahlen. Bestätigt wurden Gerhard Wildemann (Vorsitzender), Holger Fehrenbach (Schatzmeister), Werner Braun, Achim Eggi (Beisitzer), Marc Tröndled (Verkehrs- und Turnierleiter), Axel Rathgen und Andreas Tremeuged (Rechnungsprüfer). Neu gewählt wurden Lukas Probst (Beistzer für Markus Knöpfle) und Volker Glittenberg (Schriftführer für Dagmar Schuler). Bei der Hauptversammlung des ADAC werden Andreas Klischke und Gerhard Wildemann als Delegierte die Interessen des AMC Bonndorf wahrnehmen.

Bonndorf Folktreff und Landfrauen sagen ihre Veranstaltungen am Wochenende ab Das könnte Sie auch interessieren

Ehrungen für verdiente und treue Mitglieder mussten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden: Gabi Moser, Horst Amann und Klaus Stritt (40 Jahre), Eugen Ketterer (25) und Stefan Müller (zehn Jahre) konnten an der Versammlung nicht teilnehmen.