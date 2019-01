von Daniele Schüle

Der Automobil- und Motorsportclub Bonndorf legt sich nach einem bewegten vergangenen Jahr weiter ins Zeug. Geplant sind Turnierteilnahmen. Zudem wird sich der Club auf die Südbadischen Meisterschaften des ADAC-Fahrradturniers vorbereiten, die 2020 in Bonndorf ausgetragen werden.

Bürgermeisterstellvertreter Ingo Bauer leitete die Teilwahlen zum Vorstand (siehe Infokasten). Vorsitzender Gerhard Wildemann schlug vor, einen Jugendvertreter in den Vorstand aufzunehmen. Dieser soll bei den Wahlen im nächsten Jahr als Beisitzer offiziell bestätigt werden.

Bei der Hauptversammlung des ADAC Südbaden am 30. März in Freiburg wird der AMC Bonndorf von Delegierten vertreten. Zusammen mit dem langjährigen Stellvertreter Achim Egi ehrte Vorsitzender Wildemann verdiente Mitglieder. Andreas Maier und Erhard Strittmatter gehören dem Verein seit 40 Jahren an. Eine Freude für beide war, Schatzmeister Holger Fehrenbach für 25 Jahre aktive Tätigkeit auszuzeichnen. Ebenfalls seit 25 Jahren sind Marion Ebel, Frank Bräutigam, Klaus Heuß und Wolfgang Oberle Mitglieder des AMC. Sie erhielten Urkunden und Ehrennadeln. Eine besondere Auszeichnung kam Siegmund Hirt zugute. Er ist seit vielen Jahren bei den Slaloms Küchenchef und sorgt für das Kulinarische für Fahrer und Zuschauer.

Schriftführerin Dagmar Schuler erinnerte an die Hauptversammlung des ADAC Südbaden und den Etappenhalt der Schauinsland-Klassiks in Bonndorf sowie das Säubern der Slalomstrecke von Unrat. Sportleiter Jürgen Breuninger berichtete, dass 76 Fahrer beim DMSB-Slalom-Cup an den Start gingen. Es konnte nach längerer Zeit der Sanierung wieder die gesamte Streckenlänge von 1700 Metern gefahren werden.

Ein großer Kostenfaktor für den Club ist die erforderliche Abnahme der Strecke. Verkehrsleiter Marc Tröndle gab bekannt, dass sich 90 Kinder aus Bonndorf und 35 aus Birkendorf an den Fahrradturnieren beteiligten. 18 Kinder qualifizierten sich für die Südbadischen Meisterschaften in Ehrenkirchen. Bei der Fahrradturnierleitertagung erhielt er die Zusage, dass der Bonndorfer Club 2020 die Südbadischen Meisterschaften ausrichten kann.

Holger Fehrenbach legte die Kassengeschäfte offen. Seine gute Arbeit bestätigten Andreas Tremeuge und Axel Rathgen. Ingo Bauer überbrachte Grüße und Dank der Stadt und überreichte zum 90. Geburtstag nachträglich ein Geschenk. Er lobte die Verkehrserziehung der Kinder bei den Fahrradturnieren und ging auf die neuen Vorschriften bei der Fahrradprüfung ein. Ingo Bauer erläuterte den Fahrradübungsplatz, der beim Clubhaus des Turn- und Sportvereins entstehen soll.

Gerhard Wildemann dankte der Stadt für die Unterstützung, allen Helfern bei den Veranstaltungen sowie den Landfrauen Ewattingen für die Bewirtung der Hauptversammlung und des Etappenstopps der Schauinsland-Klassiks in der Stadthalle. Als nächste Termine nannte er am Sonntag, 30. Juni, den Slalom, am Freitag, 12. Juli, und Donnerstag, 25. Juli, die Fahrradturniere in Birkendorf und Bonndorf sowie am Sonntag, 22. September, die Südbadischen Meisterschaften in Ebringen.