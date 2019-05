von sk

Nach einem Ausweichmanöver ist am Freitagabend ein BMW-Fahrer in Bonndorf gegen einen Baum geprallt. Er selbst blieb unversehrt, an seinem Auto wurde ein Schaden von rund 5000 Euro verursacht. Zu dem Unfall war es laut Meldung der Polizei gegen 21.50 Uhr in der Donaueschinger Straße gekommen.

Der 26-Jahre alte BMW-Fahrer war in Richtung Ortsausgang unterwegs, als ihm in einer scharfen Linkskurve ein unbekanntes Fahrzeug aus seiner Fahrspur entgegengekommen sein soll. Um nicht mit diesen zu kollidieren, wich der BMW-Fahrer nach rechts aus. Er geriet über den dortigen Gehweg von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Der BMW war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen (Kontakt 07751/831 65 31).