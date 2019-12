von Cornelia Selz

Beim Jahreskonzert der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag ehrte Vorsitzender Christian Podeswa drei Musiker – Laura Birkenberger, Linus Sedlak und das neue Ehrenmitglied Werner Kessler.

Laura Birkenberger

Laura Birkenberger, mit 14 Jahren jüngste Musikerin in den Musikerreihen, erhielt das silberne Jugendmusikerleistungsabzeichen. Sie bestand die Prüfung des BDB Ende November. Das bronzene Leistungsabzeichen hatte sie im Juli 2017 abgelegt. Laura Birkenberger begann ihre Ausbildung an der Klarinette und stieg 2016 in das Trainingsorchester der Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine ein. Seit Herbst 2017 spielt sie zudem in der Jugendkapelle der Bonndorfer Musikvereine und ein Jahr später auch in der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag. Als Belohnung gab‘s zur Leistungsurkunde noch einen Gutschein.

Werner Kessler

Nun erfolgte die Ernennung eines neuen Ehrenmitgliedes – Werner Kessler. Doch was ist ein Ehrenmitglied? Es sind Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben. Die bestimmte Leistungen erbracht haben, die dem Verein weitergeholfen haben. Werner Kessler musste aus gesundheitlichen Gründen im Vorjahr seine musikalische Karriere nach 39 Jahren an den Nagel hängen. Er war ein zuverlässiger und erstklassiger Trompeter. Begonnen hatte Werner Kessler seine musikalische Laufbahn am Flügelhorn. Er trat Anfang 1979 in die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag ein, wurde 2004 mit der Silbernen Ehrennadel des BDB für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt, und belegte 1981/82 einen C 3-Kurs. Von 1992 bis 1996 übernahm er als stellvertretender Vorsitzender und von 2005 bis 2007 als Vorsitzender Verantwortung. Seine Aufgabe als Ehrenmitglied wird sein: Mit Anwesenheit glänzen bei Auftritten und Ausflügen. Natürlich darf er 2029 in der Ehrenkutsche beim Jubiläum 100 Jahre Blaskapelle Grünwald-Holzschlag mitfahren. Neben der Anerkennung seiner Musikkameraden und einer Ehrenurkunde erhielt Werner Kessler einen Gutschein für ein Konzert von Ernst Hutter.

Linus Sedlak

Vom Dritten in der Runde hieß es Abschied nehmen. Linus Sedlak wird die Holzschläger Musik nun verlassen, die Freizeit reicht nicht mehr aus. Linus Sedlak begann seine Ausbildung am Schlagzeug und hatte Dirigent Adrian Scheu darum gebeten, ihn einmal den böhmischen Traum am kombinierten Schlagzeug spielen zu lassen. Da Not am Mann war, war dies der Anstoß, die Ausbildung weiter zu verfolgen und abzuschließen und am 1. Mai 2014 offiziell als Schlagzeuger bei den Holzschlägern einzutreten. Trotz seines jungen Alters erfüllte Linus Sedlak die Aufgaben des Schlagzeugers, das richtige Tempo und aussagekräftige Akzente zu setzen, hervorragend. Ganz nebenbei kam bei ihm der Unterhaltungsfaktor nie zu kurz, sei es bei der Löffel- oder Ambosspolka, der Mimik beim Spielen, dem Einspringen bei Ansagen. Auch bei den Arbeitseinsätzen konnte man immer auf ihn zählen. Zur Erinnerung überreicht ihm Christian Podeswa die obligatorische Bildcollage und einen Gutschein. Als Ehrungsmarsch erklang „Abel Tasman“ – Laura Birkenberger und Linus Sedlak mussten hierfür schnell wieder in die Musikerreihen zurück.

Die Schätzfrage

Wie in jedem Jahr waren die Konzertbesucher aufgefordert, einen oder mehrere Tipps für eine Schätzfrage abzugeben. „Wie viele Tage mussten wir auf unseren neuen Vereinsanhänger warten, von der Vertragsunterzeichnung bis zum heutigen Jahreskonzert?“, lautete die Frage. Den 2. Platz teilten sich Miriam Hofmeier und Berthold Dietsche, den 1. Platz erreichte Rosmarie Stegerer, eine ganze Seite Speck. Sie stiftete diesen bis auf einen kleinen Streifen den Musikern für ein Speckvesper.