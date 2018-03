Bonndorf Ausstellung in Schloss Bonndorf zeigt Gemälde und Skulpturen im Zeichen der Linie

Die erste Ausstellung des Jahres 2018 in Schloss Bonndorf zeigt die Malerei von Rainer Nepita und Skulpturen von Armin Göhringer. Die Ausstellung wird am 18. März geöffnet und ist bis 8. Juli geöffnet. Wir haben schon einmal einen Blick in die Ausstellung geworfen und verraten Ihnen, was Sie erwartet.

"Ich habe Armin Göhringer vorgeschlagen. Ich kenne ihn gut und wir schätzen uns sehr", sagte Rainer Nepita über seinen Künstlerkollegen, dessen Skulpturen mit Nepitas Bildern in der neuen Ausstellung des Kulturzentrums Schloss Bonndorf bestens harmonieren. Aus gesundheitlichen Gründen war Göhringer zur geplanten Pressevorstellung kurzfristig verhindert.

"Die Kunst der Linie" ist die Ausstellung betitelt, die noch vom ehemaligen Kulturamtsleiter, Jürgen Glocker, nach Bonndorf geholt worden war. Den vertrat nun Michael Swientek, denn Glockers Nachfolgerin tritt ihr Amt erst im April an. "Es ist schon spannend, das einmal zu erleben, was man vorher nur am Rande mitgekommen hat", gab Swientek zu. Da ging es ihm allerdings nicht anders als dem ausstellenden Rainer Nepita. Dieser hatte die fertig arrangierte Ausstellung mit seinen Bilder an den Wänden des altehrwürdigen Schlosses selbst noch nicht gesehen.

"Es war die Intention der Ausstellung, dass die Skulpturen, die Malerei und Zeichnungen und die Räume einen Dreiklang ergeben", verriet Rainer Nepita, noch vor dem Rundgang. Am Ende sollte ein Strahlen sein Gesicht erhellen. "Das ist wirklich sehr schön gelungen, mit immer wieder schönen Ausblicken und Durchblicken in andere Räume", so Nepita.

Linien als Leitmotiv

Linien sind bei Armin Göhringers, teils sehr großformatigen Skulpturen, trotz aller räumlichen Tiefe eine Art Leitmotiv. Einmal ragen schmal geschnitzte übermannshohe Hölzer, die sich in großer Zahl scheinbar im Wind wiegen, gen Decke, die mit der Stuckverbrämung wunderbar den Himmel symbolisiert. Dann sind es auf Rainer Nepitas Werken an den Wänden Linien in wiederkehrenden Formen, die in mehreren Schichten dem Entstehen und Vergehen von Pflanzenteilen schöpferische Tiefe verleihen.

Naturerlebnisse, besser Naturbeobachtungen, in der reichen Welt der Flora liegen seinen Arbeiten zugrunde. Daher schöpft Nepita seinen "Formenvorrat", wie er es nennt. "Ich vermeide, etwas dazu zu tun und zu verändern und versuche die Form so weiter zu benutzen, wie sie ist", erläutert der Künstler. Auch insofern ergänzen sich die beiden Künstler. Was Rainer Nepita schafft, findet er in der Natur, die ihn schon in der an der Seite seines Vaters, der Lehrer in einer landwirtschaftlichen Berufsschule war, fasziniert hatte. "Mit zwölf Jahren konnte ich schon fast alle botanischen Namen."

Arbeitsmaterialien aus der Natur

Die Arbeitsmaterialien von Armin Göhringer stammen aus der Natur, – vor allen Dingen Holz. Und er inszeniert seine Werke auch gerne mit der Natur korrespondierend. Dabei scheint es, als bringe Göhringer zur ungestümen Heiterkeit des natürlichen Wachstums, fast brachiale, fesselnde Blockaden. Filigrane Stehlen, mit der Säge gefurcht, entschweben einem massivem Sockel und werden vor dem Erreichen der luftigen Freiheit jäh durch einen Block gestoppt, den man eigentlich auf der Erde vermuten würde.

Die Pflanzen-Linien, die Rainer Nepita auf seinen Bildern inszeniert und immer wieder anders kombiniert, ordnet man nicht dringend originär der Natur zu. Nepita arbeitet viel mit dem "Energieträger Farbe", narrt den Betrachter durch die Wahl eines andersfarbigen Hintergrunds, wie bei der riesigen Bild-Trilogie der Ausstellung mit überspringenden Linien, die nur scheinbar die Farbe wechseln. "Ich verstehe Maler nicht, die nicht mit der Lichtenergie der Farbe malen. Wenn ich Grau malen möchte, male ich grau", so Nepita.

Außergewöhnliche Liebe zur Natur

Im direkten Gespräch lässt er eine außergewöhnliche Naturliebe erkennen. Die Brennnessel darf sich in seinem Garten neben der edlen Rose entfalten. "Die fügt sich ganz filigran, das passt wunderbar zusammen", sagt er und schwärmt von der urwüchsigen Kraft: "Die fängt im Frühjahr mit einem Blatt an und entfaltet sich bis zu 2,50 Metern Höhe." Ganz selbstverständlich ist ihm die Frage an die Pflanze, ob er sie denn malen dürfe. "Das sind genauso Lebewesen und wertvoll und respektabel wie Mensch und Tier."