von Dorothée Kuhlmann

Ebnet präsentierte sich als ein Ort, an dem Kunst intensiv gepflegt wird und Künstler sich auch wohlfühlen. Die beiden in Ebnet lebenden Künstler Frauke Zimmermann und Hannes Guggenbühl präsentierten auf dem Gelände des Landhauses Sonnenberg in Ebnet eine Auswahl ihrer Werke. Zahlreiche interessierte Besucher aus der Umgebung aber auch von weiter her fanden am Wochenende den Weg in das parkähnliche Gelände in Ebnet und genossen den Gang durch die Kunstausstellung im Park.

Natürliche Umgebung

„Wir wollten unsere künstlerischen Werke in einer natürlichen Umgebung und im Tageslicht präsentieren“, erläuterten die beiden Künstler ihre Idee zu dieser Ausstellung im Bonndorfer Ortsteil Ebnet. Tageslicht mit den auch immer wieder wechselnden Lichtverhältnissen lasse die Farben der Bilder immer wieder leicht verändert erscheinen. So bekommen die Bilder noch einmal eine andere Lebendigkeit, erläutern die beiden Künstler unisono.

Frauke Zimmermann

Frauke Zimmermann arbeitet in ihrem Kunstschaffen mit verschiedenen Techniken. „Von Kindesbeinen an haben mich bunte Farben, Formen und verschiedenen Materialien fasziniert“, erläutert Frauke Zimmermann. Sie wolle die Freude, die sie bei der künstlerischen Arbeit empfinde, zu den Betrachtern ihrer Werke bringen. Die gewählten Farben verleihen ihren Bildern eine besondere Lebendigkeit. Zeichnungen, Karikaturen, Kollagen oder Öl- und Acrylbilder gehören zu ihrem umfangreichen künstlerischen Repertoire.

Hannes Guggenbühl

Für Hannes Guggenbühl hat die Malerei Meditatives. „Ich lasse mich von der Inspiration leiten“, so Hannes Guggenbühl. Themen aus der Natur, Raum und Zeit bewegen ihn dabei. So entstehen ausdrucksstarke surreale Bilder. Ein weiterer Schwerpunkt des Künstlers ist die Porträtmalerei. „Mit den Porträts möchte ich die Persönlichkeit des Porträtierten einfangen“, unterstreicht Hannes Guggenbühl. Ein besonderer Bereich für Hannes Guggenbühl ist die mediale Porträtmalerei. „Ich möchte die Menschen mit meinen Bildern emotional berühren“, fasst der Künstler seine Intention zusammen.

