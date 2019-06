von Andreas Mahler

Immer wieder blauer Himmel, der an den Rändern leicht ins Rosa übergeht. Kein belebendes Wolkengetürme, keine Kumulus-Schichten, nur gelegentliche Andeutungen von künstlichen Wolken. Dieses Blau strahlt mediterrane Wärme über das Badnerland aus. Darunter Berge und Hügel mit den Wirtschaftsflächen des südlichen Schwarzwaldes. Dann die Dorf- und Stadtansichten, oft mit den Flussläufen. Im Vordergrund rahmen Bäume die Ansicht. Kleine menschliche Figuren verdeutlichen die Größenordnungen.

Ausstellung mit 50 Werken

Etwa 74 Orte im südbadischen Raum, im Bodenseegebiet und in der angrenzenden Schweiz hat so der Stühlinger Maler Johann Martin Morat in Zeichnungen, Aquarellen und farbprächtigen Gouachen festgehalten. Im Augustiner Museum in Freiburg sind nun 50 Werke des Künstlers zu sehen. 27 Gouachen, sieben Aquarelle, 15 Zeichnungen und eine Lithographie. 14 Fotografien von Axel Killian zeigen die Ansichten aus heutiger Perspektive.

Stühlinger Malergeschlecht

Johann Martin stammt aus dem Stühlinger Malergeschlecht Morat. Am 3. November 1805 als fünftes Kind des Dekorationsmalers Joseph Anton Morath geboren, sind erste Arbeiten von ihm bereits ins Jahr 1820 datiert. Nachdem Morat von einer Malreise aus dem Wiesental erkrankt zurückkehrte, stirbt er in Stühlingen 1867. Fast 50 Jahre lang hat er an chronologischen Varianten der ausgestellten Veduten gemalt.

Bonndorfer Ansichten

Die Beispiele Bonndorf und Stühlingen mögen hier einige seiner malerischen Eigenarten verdeutlichen. Für die Bonndorfer Gouache existiert noch die vorbereitende Umrisslinienzeichnung in Feder auf verbräuntem Transparentpapier mit den Maßen 156 x 391 mm. Sie hält die kubischen Architekturformen fest. Die Staffage ist nur flüchtig angedeutet. Auf der Gouache ganz links dominiert die Pfarrkirche St. Peter und Paul, die 1842 bis 1850 nach Plänen des Karlsruher Architekten Karl Joseph Bergmüller gebaut wurde.

Gleich rechts daneben unterhalb das Spital St. Laurentius, das Fürstabt Martin Gerbert errichten ließ. Heute ist es Altersheim. Dem Bonndorfer Schloss mit seinem dreiachsigen Risalit wird die Wirkung etwas verwehrt durch das davor liegende kleine Gebäude. Aber dokumentarische Genauigkeit ist Morat wichtiger als das In-Szene-Setzen eines herausragenden Gebäudes. Mit der Lupe erkennt man die barocken Helme der halbrunden Türme der repräsentativen Vorderseite. Das vierte wichtige Gebäude ist das nach dem Brand 1827 wiederaufgebaute Rathaus, das an seiner charakteristischen Dachform erkennbar ist. Im Vordergrund mäandert der Ehrenbach. Rechts die alte Straße Richtung Weizen. Das Gelände steigt wallartig an. Die Felder sind noch kaum bewachsen. Zwei kleine Staffage-Personen. Einer stützt sich auf eine Stechgabel. Der Vergleich mit der Fotographie von Axel Killian zeigt, dass Morat diese Dingwelt dokumentarisch exakt erfasst, dennoch einen malerischen Blick verwirklicht. Mehrere Perspektive fasst er so in Eins. Das Foto kann das nicht.

Entwicklung der Stadt Stühlingen

Für seine Heimatstadt Stühlingen zeigt die Ausstellung zwar nur ein Ansichts-Blatt und das Selbstporträt. Der Katalog bietet allerdings sechs Ansichten, an denen chronologisch die Stadtentwicklung verfolgt werden kann. Zudem können kulturgeographische Details abgelesen werden. Der Blickpunkt geht vom Oberwiesener Rank aus. Den Vordergrund bildet ein Wiesenareal auf Schweizer Seite, auf dem Bewässerungsgräben mit Stellfallen gut erkennbar sind. Reste dieser Anlagen sind in Stühlingen auf Höhe des Sulzfeldes heute noch erkennbar und vom Schwarzwaldverein als Denkmal markiert. Die Wutach ist bereits begradigt dargestellt. Ersichtlich an der Uferböschung, die eventuell aus Faschinen herrührt, die zur Uferbefestigung eingepflockt wurden. Auffällig auf dem chronologisch letzten Blatt ist, dass auf den direkt an der Stadt angrenzenden Wiesen ein Entwässerungsareal abgesetzt ist. Am eindrücklichsten zeigt sich die Entwicklung auf vier Ansichten dort, wo heute die ehemalige Schraubenfabrik noch steht und sich zwei Supermärkte mit Parkplätzen ausgebreitet haben. Zuerst keinerlei Bebauung, dann ein kleines Sägewerk, das durch einen kurzen Kanal mit der Wutach verbunden ist. Auf der nächsten Ansicht ist ein größeres Haus hinzugekommen. Eine erste Brücke führt über die Wutach. Pyramiden-Pappeln sind angepflanzt als Zeichen von Prosperität. Auf der letzten Ansicht ist das Areal dann nochmals um ein stattliches Gebäude angewachsen. Die Pappelreihen haben sich entwickelt. Die Floßgesellschaft Wolber-Vaihinger aus Schiltach hatte hier eine Gattersägmühle gebaut, die 1841 vom Adlerwirt Martin Schaller übernommen wurde. Später kam eine Gips- und eine Mahlmühle dazu, sowie ein großes Ökonomiegebäude. 1883 brannte alles ab. Der Kulturgeograph Werner Konold hat diese Bilddetails historisch verifiziert.

Dokumentarisches Entzücken

Das dokumentarische Entzücken ist das eine. Es wird viele Betrachter, die ortskundig sind, erfassen. Such-spielerisch werden sie Morats Ansichten mit dem Heute vergleichen. Das Entzücken über die malerische Qualität kommt dazu. Denn der malerische – nur vordergründig naive – Blick Morats ist genial. Die vielgestaltigen Perspektiven zeigen das Typische der jeweiligen Stadtansichten auf. Und die Farben strahlen. Überliefert ist, dass er Heidelbeersaft seinem Blau dazugemischt habe. Die Ackerflächen mutieren fast zu abstrakten Farb-Felder-Flächen im Stile von Paul Klee. Abgrenzungen, die historisch auf die oft noch nicht abgeschlossene Neuverteilung des Landes nach der Säkularisierung zurückgehen.

Industrialisierung ist positiv besetzt

Dazu kommt noch ein Drittes, etwas Philosophisches dazu, das nicht so einfach ausgedrückt werden kann. Der Freiburger Künstler Richard Schindler hat in einer schönen Hommage in seinem Katalogbeitrag dazu einige Winke gegeben. Johann Martin Morat hat ja ein ärmliches Südbaden festgehalten, dass durch die beginnende Industrialisierung zu einem gewissen Wohlstand kommt. Industrialisierung ist beim ihm positiv besetzt. Der Soziologe Georg Simmel hat in seinen städtelandschaftlichen Porträts über Rom, Venedig und Florenz letzterer Stadt zugeschrieben, dass das Menschengemachte dort wirke wie etwas Naturwüchsiges im Gegensatz zu Venedig mit seiner auf Eroberungszügen basierenden Investoren-Architektur.

Morat bislang nur Kennern bekannt

Johann Martin Morat hat das südliche Baden ähnlich dargestellt wie Simmel Florenz gesehen hat. Die Industrieanlagen im Wiesental oder in Stühlingen stehen oder entwickeln sich auf seinen Bildern, als ob sie aus der Erde wüchsen. Es haftete ihnen nichts Negatives an. Die Wirtschaftsflächen wirken harmonisch und haben nicht die scharfen Kontraste des Heute. Vielleicht ist das Menschgemachte, das wie Natur wirkt, der eigentliche Kern, der unbewusst den Betrachter der Morat‚schen Veduten seelisch bewegt. Johann Martin Morat war bis heute eigentlich nur Kennern bekannt. Die im Katalog angesprochene Diebstahlserie zwischen 1970 und 1977 aus dem Depot des Augustinermuseums zeugt allerdings von den Begehrlichkeiten, welche Morat-Ansichten auslösen können. Der Heimatforscher Gustav Häusler bezeichnete den Stühlinger Künstler als den Merian Südbadens. Die von Felix Reuße kuratierte Ausstellung im Graphiksaal dürfte den Maler Johann Martin Morat nun zum ersten Mal einem größeren Publikum bekannt machen. Der informative Katalog unterstützt das hinsichtlich des Bestandes des Augustinermuseums aufs Schönste.