von Cornelia Selz

In der Hauptversammlung der Vereinsgemeinschaft Gündelwangen kamen Vertreter aller Gündelwanger Vereine zusammen, um zurückzuschauen, was 2019 war, und sich darüber zu informieren, was 2020 ansteht. Die Versammlung bietet auch den Rahmen, um Termine untereinander abzusprechen.

Rückblick auf Aktivitäten

Sandra Fluck von den Landfrauen, die bei der letzten Versammlung in einer Teilwahl als Ersatz für die ausscheidende Schriftführerin Claudia Scharf gewählt worden war, berichtete von der Verwirklichung einiger Beschlüsse. So war mit Helfern aus allen Vereinen das Großprojekt „Turnhalle in der Schule streichen“ gestemmt worden.

Beim Maibaumstellen am Vorabend des 1. Mai haben sich alle Vereine mit eingebracht. Verschiedene Kümmerer sind in unterschiedlichen Bereichen am Dorfplatz tätig. Der Plan, besondere Ortstafeln an den Ortseingängen von beiden Seiten aufzustellen, muss erst noch mit der Stadt Bonndorf und dem Landratsamt geklärt werden.

Mario Isele, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft, erläuterte, dass in diesem Jahr die Gündelwanger Kirche 285 Jahre alt ist, dass bis jetzt noch nichts diesbezüglich geplant ist, weder vom Pfarrgemeinderat, der ja im März neu gewählt wird, noch vom Gemeindeteam. Wenn jedoch etwas stattfinden sollte, dann eher im Spätherbst.

Manfred Weiler berichtete über die Ein- und Ausgaben des Vereins, die von Christine Brendle und Ralf Lossau geprüft wurden. Er wurde einstimmig entlastet. Mit einem großzügigen Vesper wurde ihm für seine Hausmeisterdienste, sein Einsatzgebiet geht jetzt sogar bis zu den Altglascontainern und Grillplatz, gedankt. Einen Geschenkkorb erhielt Sandra Sigwart, die für die Sauberkeit in der Schule sorgt, für ihre nicht bezahlten Dienste.

Herbstfest im September

In diesem Jahr kann die Trachtenkapelle Gündelwangen ein kleines Jubiläum feiern, ihr 165-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende der Trachtenkapelle Mario Isele verriet, dass man dies beim Herbstfest, am 19. und 20. September 2020, feiern werde. Wegen dieses Jubiläums wird die Trachtenkapelle die Hauptversammlung des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald ausrichten.

Wahl eines neuen Präsidenten

Die Wahl eines neuen Präsidenten steht an. Am Samstag, 21. März, wird nachmittags eine Arbeitstagung im Clubhaus von Gündelwangen sein, abends ist die Versammlung in der Schule und die Trachtenkapelle wird den musikalischen Rahmen gestalten. Dazu braucht man Helfer bei der Bewirtung.

Seinem Vorschlag, dass ein Gündelwanger Verein dies übernimmt und den erwirtschafteten Gewinn erhält, wurde eine andere Variante entgegengesetzt. Je zwei Helfer von jedem Verein übernehmen den vielfältigen Bewirtungsdienst als Geburtstagsgeschenk für die Musik. Diesem Vorschlag stimmte schließlich der überwiegende Teil der Vereinsvertreter zu.