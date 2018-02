Bonndorf Auf der Suche nach Melodien: Formation Al-Berto & The Fried Bikinis begeistert im Folktreff

Al-Berto & The Fried Bikinis begeisterten das Publikum im Folktreff und entführten die Besucher an zauberhafte Strände und imposante Felsen mit ihrer ganz eigenen musikalsichen Magie.

Ein kleines aber feines Publikum ließ sich beim Bonndorfer Folktreff im Foyer der Stadthalle von Al-Berto & The Fried Bikinis in Urlaubsstimmung versetzen. Gudrun Deinzer, Vorsitzende des Folktreffs, freute sich, dass alle Bonndorfer, die von der Grippewelle verschont blieben, gekommen waren.

"Es geht nur um die Songs. Die meisten Menschen glauben, dass Musiker Songs schreiben. Aber meiner Erfahrung nach ist es genau andersrum – die Lieder erschaffen Musiker", beschreibt Al-Berto die Art und Weise, wie die Musik zu ihnen kommt. Der Schweizer Musiker reist um die ganze Welt, immer auf der Suche nach der perfekten Welle oder dem richtigen Felsen. An diesen speziellen Plätzen findet er auch seine ganz spezielle Art von Musik. Sie entführt an zauberhafte Strände und imposante Felsen mit ihrer ganz eigenen Magie.

Al-Berto & The Fried Bikinis war ursprünglich als Projekt geplant, das nun jedoch bereits seit 2008 in wechselnder Besetzung existiert und mit der Hilfe vieler Freunde realisiert wird. Ein Teil der Band sind die Live-Auftritte, außerdem das Schreiben der Songs und Studioaufnahmen sowie die Werbung für das Projekt. In Bonndorf waren neben Al-Berto (Gesang und Gitarre) Beat Barmy Barmettler am Bass, Roli Würsch am Schlagzeug und Raphael Raffs Walker an der Gitarre zu hören.

Ganz nach dem Motto "I got to do it cause I want to do it – no one will do it for me!" (aus dem Englischen: Ich muss es tun, weil ich es machen will – niemand sonst wird es für mich tun!) ist ein Teil der Band aus Engelberg in der Schweiz – dort wo die Olympiasiegerin Dominique Gisin herkommt – immer unterwegs und sammelt Lieder. Al-Berto, der lange in Guatemala lebte, singt die Hälfte seiner Lieder auf Spanisch: "Spanisch ist meine zweite Muttersprache!" Vor Jahren wurden Al-Berto & The Fried Bikinis mit dem Musiker Jack Johnson verglichen: "Ihr hört euch an wie Jack Johnson! Wir würden aber lieber surfen wie Jack Johnson – der surft nämlich echt schön!" Aus diesem Wunsch wurde der Radiohit "I wanna surf like Jack Johnson". Ein weiterer großer Hit in der Schweiz ist der Song "Surf, eat, sleep" (Surfen, essen, schlafen), was dreimal täglich praktiziert wird, wenn man Surfen ist.

Die Besucher des Folktreffs ließen sich vom Urlaubsfeeling anstecken, waren bester Stimmung und ließen die Musiker nicht ohne drei Zugaben von der Bühne. Al-Berto bedankte sich beim Publikum mit den Worten: "Wunderschön, wie ihr zuhört!"