von Andreas Mahler

Die Dahrendorf Lectures in Schloss Bonndorf der vergangenen Jahre waren stets gut besucht. Dass dieses Jahr der neu eingerichtete kleine Saal ausgerechnet bei dieser Veranstaltung eingeweiht werden sollte, war kleinmütig. Denn ob der vielen Zuhörer musste wieder in den angestammten Schlosssaal umdisponiert werden. Zudem war mit Philipp Hübl wieder ein „meistgelesener“ medienversierter Philosoph zu Gast mit seinem Vortrag „Die Freiheit und wir“.

Erfolgsgeschichte der Freiheitswerte

Als einleitende Grundierung beschrieb Hübl die Menschheitsgeschichte mit dem Auftreten des Homo sapiens als Erfolgsgeschichte der Freiheitswerte. Die Befreiung von den äußeren Zwängen der Natur sah er in der paläolithischen Feuerbeherrschung, der neolithischen Sesshaftwerdung, durch die Erkenntnisse der neuzeitlichen Medizin und in der sukzessiven Überwindung der Erdräume durch Schiff, Zug, Auto und Flugzeug und den damit verbundenen Reisemöglichkeiten sowie neuerdings durch den globalen Sekundenkurzschluss durch Telekommunikation verwirklicht. Innere Zwänge mit Norbert Elias gesprochen durch „Langsicht“ und „Selbstzwang“ oder neudeutscher ausgedrückt durch „Nachhaltigkeit“ und „Impulskontrolle“ immer mehr abgemildert. Als schönes Beispiel für Letztere gilt im Prozess der Zivilisation die Abrundung des Tischbesteckmessers als Vorbeugung von Messerstechereien am höfischen Tisch.

Die drei großen F

Mit den Befreiungen einher gehe eine weltweite Transformation von traditionell konservativen Kollektiven, die geprägt waren durch Autorität, Loyalität und Religionszugehörigkeit, zu individualistisch geprägten modernen Gesellschaften. Fürsorge, Fairness, Freiheit: Das sind für Hübl dann die drei großen F, die moderne Demokratien prägen, die sich im 20. Jahrhundert entwickelt und behauptet haben. Hübl illustrierte das pointiert mit Beispielen. So habe um 1900 Australien als einziges Land auf der Welt das Frauenwahlrecht gehabt, in der Bundesrepublik sei 1969 Ehebruch noch Strafbestand und 1970 habe der Ehemann seiner Frau noch das Arbeitengehen verbieten können. Das Leben sei also heute einhergehend mit der Erfolgsgeschichte der Freiheitsrechte insgesamt viel besser geworden, so die These.

Versuchung der Unfreiheit

Nun aber drohe – mit Dahrendorf gesprochen – „die Versuchung der Unfreiheit“ durch drei Gefahrenpotentiale, die individuelle Freiheiten einschränkten. Deren Denkfehler grenzte Hübl in seinem Vortrag dann ein. Erste Gefahr: die Ausbildung von Rechtsextremismen politischer oder religiöser Natur, die sich durch Neues und Fremdes bedroht fühlen und deswegen der Freiheit Grenzen setzen wollen. Identitäre, Bibeltreue, Salafisten nannte er als Beispiele. Das Konservative schlage ins Reaktionäre um und führe zu bereits überwundenen Retribalisierungen und damit zu Fortschrittsverweigerungshaltungen. Zweite Gefahr: Linksautoritäten, die durch gut gemeinte Vorschriften die Freiheit anderer einschränkten. Die Linke definiere Freiheit nicht als eine Befreiung von Zwängen wie die Liberalen, sondern sehe Freiheit vor allem als Entfaltungsmöglichkeiten von bisherigen Minderheiten und beanspruche mit autoritärem Gestus die Diskurshoheit darüber. Will also bestimmen, wer was machen darf. Hübl sieht hier den Denkfehler in einer gesetzten Feindschaft zwischen bisher Unterdrückten und vermeintlichen Unterdrückern. Fortschritt ergebe sich aber nur im gemeinsamen Agieren. Ohne Männer auch kein Frauenwahlrecht zum Beispiel. Und die dritte Gefahr: Die großen Internetkonzerne, die unter dem Mantel liberalen Auftretens wie autoritäre Staaten agieren. Freiheit werde hier durch intransparenten Datentransfer eingeschränkt.

Filtersouveränität und Bullshit-Resistenz

Thomas Dörflinger, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und neuer Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises Schloss Bonndorf, hatte dann einen Fragekatalog vorbereitet und Hübl konnte bei seinen Antworten Verfeinerungen seiner bisherigen Argumentation servieren. Gegen Google & Co brachte er Filtersouveränität, Bullshit-Resistenz und in der Schule gelehrte Medienkompetenz ins Spiel. Das mochte einem ehemaligen Politiker plausibel genug klingen und jeder Lehrer wird’s auch unterschreiben. Aber ein wenig kritische Tiefenschärfe statt Zerfaserung in die Breite mit Anspielung auf ungelesene Bücher wäre hier gegen Hübls Optimismus doch angebracht gewesen. Denn weltweite IT-Industrie etwa ist eher an niedriger Literalität interessiert, um bilderbasierte Apps zu verkaufen. Lesefähigkeit wird so scheinbar überflüssig. Aber Lese- und Schreibfähigkeit sind doch notwendige Bedingungen einer Demokratie. Kritische Einwürfe folgten dann eher aus dem fragenden Publikum. Was sind die Grenzen der Freiheit? Oder: Ist immer freiheitliche Demokratie drin, wo staatliche Demokratie drauf steht. Siehe Türkei. Philipp Hübl definierte Freiheit als etwas, von dem man nicht genug bekommen könne. Im Gegensatz zum Schokolade-Essen, bei dem sich bald ein Sättigungsgefühl einstelle.