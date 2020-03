von Stefan Limberger-Andris

Schule kann ja so spannend sein – Faszination herrschte am Tag der Offenen Tür der Realschule. Da begaben sich die Besucher auf eine Reise ins All – natürlich wurde Englisch gesprochen – oder durften sich Gespenstheuschrecken auf die Kleidung setzen, sie durften Häppchen in der neuen Schulküche genießen oder auch bei physikalischen Experimenten Naturphänomen auf den Grund gehen.

Wer hat schon den Mut, sich handtellergroße Gespenstheuschrecken auf die Hand oder auf die Kleidung zu setzen? Oder gar sich einen mehr als fingerdicken, an die 20 Zentimeter langen Tausendfüßler über den Arm laufen zu lassen? In der Realschule hatten die Besucher diese Möglichkeiten, wurden auch von Schülern sowie Lehrerin Clara Stark instruiert, wie sie mit den Tierchen umzugehen haben. Ellen Konrath erläuterte schließlich, wie die Fauna im Kunstunterricht herhielt, um Fotografien von Insektenkörpern im Raster zu vergrößern und künstlerisch zu bemalen.

Im Cockpit wird Englisch gesprochen

Spannend war es auch im Physikunterricht mit Lehrer Klaus Morath. Dort versuchten Besucher, eine unter Wasser auf dem Grund eines Kunststoffbehälters liegende Kugel mit einem Stab zu treffen – wie beim Billardspiel.

Platzt der Luftballon oder doch nicht? Der Ballon widersteht sogar den Spitzen von Reißzwecken. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Gar nicht so einfach, schlug doch die Lichtbrechung zwischen den Medien Luft und Wasser den Probanten ein Schnippchen, ließ die Kugel an einem anderen als dem tatsächlichen Ort liegend, erscheinen. Welch‘ ein Spaß. Und diejenigen, die Freude an einer Erkundung des Sonnensystems hatten, waren eingeladen, sich zusammen mit Jasmin Schwarz und weiteren Lehrerinnen auf die Reise zu machen – in englischer Sprache natürlich.

Bei Ute Kaiser gab es Geographisches zu erleben – ein Baden-Württemberg-Puzzle in Großformat testete das Wissen der Gäste spielerisch. Der Schulchor unter Leitung von Markus Hägele hatte zu Anfang die Gäste mit Liedern auf den Besuch eingestimmt. Rektor Felix Lehr informierte die Familien über Bildungsangebot und das Schulprofil, ließ potenziellen Fünftklässlern jedoch auch freien Lauf durch die Schule. So mancher machte sich denn auch davon, um die Bildungsmöglichkeiten zusammen mit Freunden und Schülerlotsen auszukosten.

Eine schöne Brosche? Sicherlich nicht – Lehrerin Carla Stark (rechts) setzt einer Schülerin eine Gespenstheuschrecke (Wandelndes Blatt; Phasmatodea-Art) auf den Pullover. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Die Präsentation der Stärken und Kompetenzen darf als gelungen gewertet werden. Rektor Felix Lehr zeigte sich auch hocherfreut über den großen Zuspruch von Familien, die sich für die Realschule interessierten. Im Schuljahr 2019/20 sind 551 Realschüler gemeldet. Sämtliche Klassenstufen werden vierzügig unterrichtet, die Klassenstufe 6 dreizügig.

Felix Lehr betonte bei seinen Ausführungen zum Bildungsangebot und zum Schulprofil der Realschule Bonndorf die Möglichkeit des individuellen Niveauwechsels im Zuge der Orientierungsstufe 5/6. Dann können sich Familien entscheiden, ob ihr Kind ab Klassenstufe 7 weiterhin auf Real- oder doch lieber Hauptschulniveau weitermachen möchte.

Lehrer Michel-David Wöhr (rechts) zeigt den Gästen die nagelneue Schulküche. Gesunde Häppchen standen als Willkommensgruß bereit. | Bild: Stefan Limberger-Andris

In diesem Schuljahr sei erstmals ein Hauptschulabschluss an der Realschule Bonndorf möglich. Eine Besonderheit sei auch der Status als Naturparkschule. Lerninhalte werden den Schülern mittels Modulen, Projekten, durch Integration in den Fächern und Aktionstage vermittelt. Bilinguale Klassen profitieren von zusätzlichem Fachunterricht in englischer Sprache mit wöchentlich zusätzlich zwei Unterrichtsstunden.

Anmeldetermine in der Realschule Bonndorf, sind Mittwoch und Donnerstag, 11./12. März, jeweils 14 bis 17 Uhr im Verwaltungsbereich des Bildungszentrums