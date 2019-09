von Martha Weishaar

Dem Wald geht es derzeit schlecht. Er ist infolge von Trockenheit, Borkenkäferbefall und immer kürzer werdender Intervalle bei Sturmschäden im Dauerstress. Gegen derartige Naturgewalten hat der Mensch keine Handhabe. Doch er trägt mit vermeintlichen Kleinigkeiten ebenfalls dazu bei, das empfindliche Ökosystem Wald zu schädigen. In einer losen Serie stellen wir einige „Waldsünden“ vor, die unterlassen werden sollten. Forstexperten aus der Region gaben dazu Tipps.

Am häufigsten bereiten wilde Müllablagerungen Ärger. Hausmüll, Sperrmüll, Autoreifen, Bauschutt, Gartenabfälle, zuweilen sogar Schadstoffe werden immer wieder illegal in freier Natur „entsorgt“. Meist an Waldrändern oder breiten Wegen, die gut anzufahren sind. „Wer Müll oder Bauschutt im Wald ablädt, dem gilt die Natur gar nichts. Das ist weit mehr als eine Ordnungswidrigkeit“, sagt Stadtförster Steffen Wolf zu diesem Thema. Bauschutt könnte schließlich auch Asbest oder andere Schadstoffe enthalten und diese könnten im Einzugsgebiet einer Quelle das Trinkwasser verunreinigen.

Aber auch Gartenabfälle sind im Wald alles andere als harmlos. Abgesehen von der optischen Beeinträchtigung geraten auf diese Weise Samen und Pflanzen in den Wald, die dort nicht hingehören. Rasenschnitt gärt und auch Heckenschnitt hat im Wald nichts verloren. „Das ist reine Bequemlichkeit. Grünabfälle können kostenlos auf dem Recyclinghof entsorgt werden. Wem die Öffnungszeiten dort nicht passen, der kann Gartenabfälle zu jeder Zeit auf die Grünschnittsammelstelle nach Ewattingen bringen“, sagt der Stadtförster.

Jede Müllablagerung im Wald wird angezeigt. Die Förster selbst dürfen vor Ort kein Bußgeld einfordern. Wie die einzelnen Delikte weiter verfolgt werden, was die Staatsanwaltschaft unternimmt, oder ob die einzelnen Verfahren gar wegen Geringfügigkeit eingestellt werden, das erfahren die Forstexperten nicht. Die Chance, solche Übeltäter zu erwischen, ist sehr gering. Es sei denn, sie werden beobachtet und angezeigt.