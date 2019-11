von Martha Weishaar

Die Sendung mit der Maus kennt wohl jeder. Seit 1971 flimmert sie jeden Sonntag über die Bildschirme der Republik. Den Bonndorfer Klaus Rombach kennen vermutlich nicht ganz so viele. Immerhin ist er gute zwölf Jahre jünger als die beliebte Kindersendung, die, laut Wikipedia, als eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehserien gilt. Als Kind hat freilich auch er die Serie mitverfolgt. Klaus Rombach war nun selbst in der Sendung mit der Maus zu sehen.

Als Chefsteward demonstrierte Klaus Rombach gemeinsam mit einer Kollegin in einem Flugzeug der Lufthansa die Verschlusstechnik einer Flugzeugtüre. Der kurze Beitrag war, wie man es von der Sendung erwarten kann, höchst informativ und eingebettet in eine spannende Berichterstattung über das Versuchsflugzeug „Sofia“.

Ausschlaggebendes für seinen Entschluss

Nun fragt man sich freilich, was ausgerechnet einen Schwarzwälder dazu verleitet, Flugbegleiter zu werden. „Das hatte ich nie auf der Agenda, es hat sich irgendwann so ergeben“, erzählt der 36-Jährige. Seine Tante sei bereits bei der deutschen Nobel-Airline gewesen. Das, aber auch eine Reise nach Indien, seien ein Stück weit ausschlaggebend für seinen Entschluss gewesen, über den Wolken zu arbeiten. Nach seinem Abitur machte Klaus Rombach erst mal ein Betriebswirtschaftsstudium in Sozialer Arbeit. Nach Berufserfahrungen mit Heim- und Straßenkindern übernahm er als stellvertretender Verwaltungsleiter eines Karlsruher Altenpflegeheimes Verantwortung.

Fremde Kulturen locken

Doch irgendwie packte ihn das Fernweh, lockten fremde Kulturen. Mit drei Fremdsprachen sah er sich zudem nahezu prädestiniert für den Job als Flugbegleiter. Er spricht fließend Englisch, Französisch und Italienisch, hat außerdem rudimentäre Russischkenntnisse und liebäugelt derzeit damit, auch noch Portugiesisch und Spanisch dazu zu lernen. Die Arbeitszeiten als Flugbegleiter schienen ihm verlockend. Zwar ist man häufig mehrere Tage am Stück unterwegs, dafür hat man dann auch wieder einige Tage zusammenhängend frei. In dieser Konstellation sieht er durchaus eine Möglichkeit, berufsbegleitend ein Fernstudium zu belegen und sich weiter zu qualifizieren. Momentan ist Klaus Rombach Kurzstrecken-Purser, verantwortlich für vier bis 17 Flugbegleiter, je nachdem, ob Kurz- oder Langstreckenflug. Als solcher begleitet er Flüge innerhalb Europas, aber auch bis Brasilien, Nordamerika, Nordafrika den Vorderen Orient oder auch China.

Wann immer möglich nutzt er die Aufenthalte vor Ort, um die jeweiligen Städte kennen zu lernen, ob mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und immer wieder stellt er fest: „Europa ist mit seiner kulturellen Vielfalt super schön.“ Beinahe eintönig erscheinen ihm dagegen manche Weltstädte mit ihren sich gleichenden Geschäften, Cafés oder Restaurants.

Welche Herausforderung hat ein Kabinenchef?

„Man sollte gute Menschenkenntnis und Kommunikationsgeschick haben“, fasst Klaus Rombach wesentliche Merkmale zusammen. „Die Menschen sind in der Luft anders als am Boden. Viele fühlen sich ausgeliefert, manche versuchen, ihre Flugangst mit Alkohol zu übertünchen. Das kann hin und wieder schon zu Situationen führen, die Fingerspitzengefühl erfordern. Vor allem wenn verschiedene Kulturen auf engem Raum zusammentreffen. Ich bemühe mich um eine gute Atmosphäre an Bord, dann ist es für alle leichter, für die Fluggäste ebenso wie für die Flugbegleiter.“ Gelegentlich muss der Mann aus dem Schwarzwald in 10.000 Metern Höhe seine Bordgewalt energisch durchsetzen, wenn es gilt, Kolleginnen oder andere Passagiere zu schützen. „Da braucht es ein gewisses Standing.“

Jetlag kein Problem

Den Jetlag verkraftet Klaus Rombach gut. „Mit guter Schlafhygiene, gesunder Ernährung, viel frischer Luft und Sport halte ich mich fit“, verrät er. In der Heimat trainiert er regelmäßig mit seinen Ringerkollegen in Rheinfelden oder Tennenbronn, hat sogar selbst den Trainerschein. Und wie ist es mit eigenen sozialen Kontakten, wenn man grad mal nicht in der Luft ist? „Man muss sein Leben eben ein bisschen anders organisieren. Wobei wir unseren Dienstplan auch mitgestalten können“, sagt Klaus Rombach. Mit modernen Kommunikationsmitteln lässt sich der Kontakt zu Familie und Freunden ganz gut aufrechterhalten, egal, an welchem Punkt der Erde man sich befindet.

Kontakt zur Heimat wichtig

Ein Gespräch mit seiner in Bonndorf lebenden Mutter Heidi, dem Bruder, den Vereinskollegen vom Postsportverein oder seinen Stammtischfreunden ist da immer mal drin. Wobei es ihm ja keineswegs an Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten mangelt. Auf der Fotopinnwand in seiner Wohnung am Amselweg sieht man, wen Klaus Rombach in der Luft so alles trifft: Jerome Boateng, Pamela Andersen, die Jungs von Tokio Hotel und Philipp Lahm sind nur einige der Promis, die er auf Flügen betreute.

