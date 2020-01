von Martha Weishaar

Die zunehmende Verkehrs- und Lärmbelastung durch Motorräder ist für viele Menschen ein Ärgernis. Landrat Martin Kistler stellte sich nun gemeinsam mit dem Leiter der Straßenverkehrsbehörde, Peter Ackenheil, im Foyer der Bonndorfer Stadthalle einer öffentlichen Diskussion zu diesem Thema.

Was sagen betroffene Bürger?

Da es in erster Linie um ein Lärmproblem geht, fordert Peter Sonntag engere Grenzen bei der zulässigen Lärmemission von Motorrädern. Viele Maschinen seien manipuliert. An seinem Wohnort höre er Motorräder von der Einfahrt an der L 170 bis zur Ausfahrt Richtung Schluchsee. Wie stark Bonndorf an Wochenenden von Motorradfahrern frequentiert ist, belegte Andreas Röll. Binnen einer Stunde zählte er an einem Sonntag 1042 Motorräder in der Martinstraße. Andrea und Harald Volk sehen auch aus Sicherheitsgründen Handlungsbedarf, da viele Fahrer bereits lange vor dem Ortsschild auf weit über 50 Stundenkilometer beschleunigen.

Man könne Kinder im Bereich der Ortsausfahrt nicht alleine losschicken. Paul Schönle kritisierte mangelnde Polizeipräsenz in Bonndorf. Eine weitere Anwohnerin der Rothausstraße kritisierte den Zeitpunkt bisheriger Kontrollen. Nicht an Wochenenden, sondern an Werktagen sei kontrolliert worden. Die jeweiligen Verkehrssituationen seien nicht vergleichbar. Bernhard Messerschmid verwies als pensionierter Polizist auf die enge Personalsituation bei der Polizei. Er kenne das Problem seit 30 Jahren. Da es bei Motorradfahrern keine Halterhaftung gebe, brauche es viel Personal für Kontrollen.

Hintergrund Die landesweite Initiative von mittlerweile 60 Kommunen gegen Motorradlärm fasst folgende Ansatzpunkte für einen Forderungskatalog zusammen: Leisere Motorräder durch Hersteller, Einwirkung einer ambitionierten Novellierung der Genehmigungs- und Zulassungsregeln, Drastischere Strafen für Manipulationen, Neue Verfahren hinsichtlich Messverfahren und Zulassungen, Geräuschmessungen zur Unterstützung der polizeilichen Kontrolle, Definition von Geräuschgrenzwerten, Frontkennzeichen für Motorräder und Allgemeine Halterhaftung.

Ein Anwohner der L 170 bei Ebnet beschrieb, das dort regelrechte Rennen ausgetragen werden und er unverantwortliche Überholvorgänge beobachte. Der gebürtige Schweizer fragte provokativ: „Was glauben Sie, weshalb so viele Schweizer hier Motorrad fahren? Weil Sie keine Kontrollen haben. Und wenn einer erwischt wird, kostet es zu wenig. In der Schweiz müssten die 200 bis 500 Stutz zahlen.“ Karsten König vom Steinabad sprach von einem Hexenkessel, in dem er wohne. Ihm bleiben infolge des Motorradlärms Gäste weg. „Meine Wut steigt, ich habe es satt“, ärgert er sich. Ein Nachbar pflichtet ihm bei, auch er könne sich an Wochenenden nicht mehr im Freien aufhalten. Der Mann vermisste hinsichtlich der hohen Unfallzahlen im Steinatal Vertreter der Rettungsdienste bei der Diskussion.

Was könnte geändert werden?

Stadt- und Kreisrat Ingo Bauer sprach die veränderte Gefahrensituation an der Einbiegung der Allmendstraße in die L 170 an. Seit dem geltenden Winterfahrplan frequentieren sämtliche Linienbusse die Kreuzung. „Diese Kreuzung hat es in sich. Ich will eine Lösung für meine Bürger und meine Stadt“, forderte er. Hans-Peter Jung und Marika Keßler verwiesen auf Gefahrenstellen in Rötenbach und Unadingen, an welchen offensichtlich Tempobegrenzungen außerorts möglich seien.

Kreisrat Ingo Bauer unterstützt den Protest gegen die zunehmende Belastung durch Motorradfahrer politisch. Bürgermeister Michael Scharf lud Landrat Martin Kistler sowie den Leiter der Straßenverkehrsbehörde, Peter Ackenheil (von links) zur Diskussion mit betroffenen Bürgern ein. | Bild: Martha Weishaar

Was bietet der Landrat an?

Martin Kistler sagte zu, den halbstationären Tempomessanhänger über einen belastbaren Zeitraum von fünf bis sieben Tagen an der L 170 aufzustellen. Zeitpunkt und genauen Standort stimmt er mit der Stadtverwaltung ab. Den Kreuzungsbereich Allmendstraße/L 170 will er im Hinblick auf ein etwaiges Tempolimit erneut beurteilen lassen. Die Unterschriftenliste wird er an den Landeslärmbeauftragten Thomas Marwein weiterleiten. Außerdem will er die Mandatsträger im Bund auf erforderliche Gesetzesänderungen hinweisen, was Halterhaftung und Zulassungskriterien von Motorrädern anbelangt.

Aufgrund der vielen Schweizer Motorradfahrer sei er im Gespräch mit den Kantonspolizeistellen. „Miteinander können wir etwas erreichen, an uns scheitert es nicht“, sagte er den Diskussionsteilnehmern. Gleichwohl sei das ein gesellschaftliches Thema. „Einige wenige sind rücksichtslos gegen andere, das ist keine gute Entwicklung. Egoismen gehen vor Gemeinschaftssinn. Die Regeln des sozialen Umgangs stehen aber in keinem Strafgesetzbuch. Wir alle sind aufgerufen, ein gutes Miteinander zu leben. Wir als Bürger machen unsere Gesellschaft wesentlich dazu, wie sie ist.“