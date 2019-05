von Martha Weishaar

Seit 40 Jahren halten Alfred Faller und Bernhard Messerschmid dem Skiclub Bonndorf die Treue. Dafür wurden sie geehrt.

Wie vielen Kindern Alfred Faller in ungefähr 35 Jahren als Trainer das Langlaufen beigebracht hat, weiß niemand mit Bestimmtheit zu sagen. Es könnten 300 oder auch mehr gewesen sein. Nachdem er im Januar 1973 als Lehrer nach Bonndorf gekommen war, trainierte er erst mal zwei Jahre lang die D-Jugend der TuS-Fußballer. Wann genau er Mitte der 1970er Jahre im Skiclub das Langlauftraining von Rudi Koliska übernahm, steht nicht einwandfrei fest. Mitglied im Verein wurde der einstige Grundschulrektor jedenfalls 1979. Von 1980 bis 1996 wirkte Alfred Faller als nordischer Sportwart im Vorstand mit. In die Zeit seines Wirkens fällt unter anderem auch die Kooperation Schule-Vereine. Vor allem prägen sportliche Erfolgsgeschichten die Ära Faller.

In der damaligen ÖVA-Cup Serie belegten die Langläufer, die Alfred Faller trainierte, hinter namhaften Vereinen wie Schonach oder Rohrhardsberg den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Weit über den Schwarzwald hinaus erzielten etliche Langläufer und Biathleten des Skiclubs herausragende Erfolge. „Alfred Faller hat die Talente in der Grundschule gesichtet, trainiert und begleitet, bis sie in die Kader aufgenommen wurden“, lobte Helmut Kienzle das erfolgreiche Wirken des Ehrenmitglieds. Der wohnt zwar längst in Hinterzarten und führt dort das Skimuseum. Bonndorf fühlt er sich nach eigenem Bekunden jedoch nach wie vor verbunden.

Erinnerungen an die Skibälle

Bernhard Messerschmid war eher im alpinen Skisport unterwegs. Von 1986 bis 1994 wirkte er als Beirat im Vorstand des Skiclubs Bonndorf mit. In dieser Funktion wirkend, erinnert er sich noch gut an die Anschaffung der Pistenraupe, die kurz danach abbrannte. Aber auch die Zeit der Skibälle brachte Bernhard Messerschmid in Erinnerung. Während seiner aktiven Phase gewann im Skiclub die Orientierung zum Wettkampfsport zunehmend an Bedeutung, während früher eher die Geselligkeit im Vordergrund gestanden hatte.

In Abwesenheit geehrt wurden ferner Peter Adler und Hans Beha (50 Jahre), Gaby Moser (40 Jahre) und Georg Büche (25 Jahre).