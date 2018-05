Gündelwangen Albert Hofmeier ist nun Ehrenmitglied der Räuberzunft Gündelwangen

Die Räuberzunft Gündelwangen verabschiedet verdiente Mitglieder und zeichnet andere für besonderes Engagement und Treue aus.

Ehrungen und Verabschiedungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Räuberzunft Gündelwangen, zu der die Vorsitzende Martina Schaller auch Bürgermeister Michael Scharf, Stadtrat Max Nägele, und den Vorsitzenden der Trachtenkapelle, Mario Isele, begrüßte.

Offiziell verabschiedet wurden die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Georg Hofmeier und Werner Rudigier. Georg Hofmeier ist seit 42 Jahren Mitglied der Zunft, stand ihr 24 Jahre als Vorsitzender und zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender vor. Werner Rudigier amtierte 14 Jahre lang als Stellvertreter und war vier Jahre als Beisitzer tätig. Die Vorsitzende Martina Schaller und ihr Stellvertreter Ingo Stegerer dankten den Beiden mit Urkunden und Präsenten für ihre Verdienste.

Horst Hofmeier trat der Zunft vor 40 Jahren bei und war vier Jahre stellvertretender Vorsitzender. Ebenfalls seit 40 Jahren gehört Jochen Zehnder der Räuberzunft an und verstärkte den Vorstand zehn Jahre lang als Beisitzer. Die Vorsitzende dankte den beiden Geehrten für ihre vielseitige Mithilfe und überreichten Urkunden. Pascal Hofmeier ist ein großer Fan der Räuber, gehört der Zunft seit zehn Jahren an und wurde nach seinem 18. Geburtstag im vergangenen Jahr nun bei der Versammlung offiziell als Mitglied aufgenommen. Für seinen 50-jährigen unermüdlichen Einsatz wurde Albert Hofmeier zum Ehrenmitglied ernannt.

Schriftführerin Christina Zehnder ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Zu den Terminen gehörten unter anderem verschiedene Stammtische, bei denen wichtige vereinsinterne Dinge und das anstehende närrische Jubiläum besprochen wurden. Vorstandsmitglieder besuchten den Herbstkonvent der Kleggau-Narrenvereinigung in Horheim. Zur Geselligkeit trug ein Ausflug mit der Sauschwänzlebahn und nach Donaueschingen bei.

Die Zunft beteiligte sich am Fasnetauftakt des Narrenrats im November. Ein Riesenerfolg waren laut Zehnder die beiden eigenen Zunftabende. Teilgenommen wurde an den Narrentreffen in Grafenhausen und Jestetten. Zu den Fasnettagen in Gündelwangen gehörten die Befreiung der Schul- und Kindergartenkinder, das Stellen des Narrenbaums, die Umzüge in Gündelwangen und Bonndorf sowie die Kinderfasnet.

Der Zunft gehören 38 aktive Erwachsene, elf aktive Kinder und sieben passive Mitglieder an. Die Kassengeschäfte legte Andrea Brendle offen. Ihre hervorragende Arbeit lobten Ehrenmitglied Bruno Zehnder und Sonja Jehle.

Die Räuberzunft feiert im nächsten Jahr ihr 66-jähriges Bestehen. Die Mitglieder stimmten für einen besonderen Zunftabend als Jubiläumsfeier am 18. und 19. Januar 2019 im Schulhaus Gündelwangen.

30. April Maibaumstellen auf dem Dorfplatz, 21. Mai Pfingstwandertage in Bachheim, 17. November Fasnetauftakt, 26. Januar Teilnahme am Nachtumzug der Guggenmusik Bonndorf, 2. und 3. Februar Jubiläum der Lenzkircher Dengele und 17. Februar Narrentreffen in Lauchringen.