Bonndorf Al-Berto and The Fried Bikinis spielen beim Folktreff Musik wie eine Welle am Meer

Al-Berto and The Fried Bikinis spielen beim Folktreff Musik wie eine Welle am Meer

Al-Berto and The Fried Bikinis kommen zum Folktreff. Die Werke der Band entstehen an den schönsten Plätzen der Erde.

Al-Berto & The Fried Bikinis kommen am 23. Februar nach Bonndorf zum Folktreff ins Foyer der Stadthalle. Die Musik entsteht bei den Musikern im Erleben ihrer Leidenschaften: Am brandenden Meer auf der Suche nach der perfekten Welle, in atemberaubender Bergwelt, wo der Fels die Nerven kitzelt und mit schönsten Aussichten lockt, beim Surfen und beim Klettern, heißt es in der Ankündigung des Folktreff. Es seien „eingefangenen Glücksmomente“, meint der Bandleader Albert Würsch, ein Guatemala-Schweizer. „Entsprechend geht die Musik durchs Ohr direkt ins Herz. Es ist ein bisschen Reggae, ein bisschen Pop, ein bisschen easy ein bisschen Rock. Auf jeden Fall ‚Reduced To The Max’, eben wie ein Bikini“, heißt es beim Folktreff.

Freudig gespannt sei man auf dieses Konzert, das nach den närrischen Tagen und mitten in der Fastenzeit die pure Vorfreude auf den Sommer ausstrahle. Ihre Lieder und Videos – „Above The Fog“, „Single For A Week“ und „Dive, Surf Eat Sleep...“ sind auf Youtube Tausende Male geklickt worden. Die Band selbst bezeichnet ihr Tun als Alternative/Indie. Die Zuhörer werden beim Konzert an die Traumplätze der Welt gesungen und gespielt. Lebensfreude und Sehnsucht gipfeln im Wissen, dass die Welt ein schöner Ort ist. „Die Bilder und das Glücksgefühl fließen zurück in die Musik. Manchmal in den Texten, häufig in den Melodien. Während einem Konzert, wenn alles zusammenpasst und wir als Band im Flow sind, dann macht es Spaß, wie wenn ich eine Welle runter brettere, dann kommt das Feeling rüber“, meint der Band-Leader Al-Berto Würsch über seine Musik und sein Musik-Erlebnis. Am besten könne man Al-Berto & The Fried Bikinis genießen bei einem schönen Drink oder auch locker dazu tanzend.

In Bonndorf spielt die Band mit Beat Barmettler, Bass und Gesang (The Toenails), Raphael Walker, Gitarre (Pas de Roi), Roli Würsch, Schlagzeug und Gesang (The Hydden) sowie Albert Würsch, Gitarre und Gesang. Der Mischer Erich Schneider wird nicht dabei sein, „da er treu nach unserem Motto auf Reisen ist“, wie Al-Berto Würsch schmunzelnd erläuterte. „Jack Johnson surft und macht Lieder für die Hängematte. Albert Würsch alias Alberto auch. Während sich der US-Amerikaner ausschließlich im folkigen Umfeld tummelt, reitet der Zentralschweizer zusätzlich auf den Wellen der Weltmusik: „‚Surf Eat Sleep’ ist nicht nur eine knapp dreiminütige Liedzusammenfassung von Al-Bertos mehrmonatiger Strandzeit in El Salvador, sondern auch Motiv für sein drittes Album ‚Sunzal’“, schreibt ein Kritiker. Die zehn Lieder dieser CD zeigten, dass auch Außenseiter einen Platz auf dieser Welt haben. „Alles in allem: ein Soundtrack für jene Sorte Ferien am Meer, die ein klein wenig Abenteuer, vor allem aber viel Aperol Spritz beinhalten“, so die Ankündigung. Auch die Musiker selbst beziehen ihren ideellen Lohn aus der Musik: „Am schönsten finde ich die glücklichen Gesichter, welche gespannt zuschauen und hören“, sagt Al-Berto Würsch, den die Bonndorfer am 23. Februar live beim Folktreff erleben können.

Al-Berto & The Fried Bikinis gastieren am Freitag, 23. Februar, um 20.30 Uhr beim Folktreff Bonndorf im Foyer der Stadthalle. Karten im Vorverkauf zu 14 Euro (Abendkasse 17 Euro) bei der Touristinfo Bonndorf, Telefon 07703/76 07, oder im Internet: www.folktreff-bonndorf.de