von Uli Spielberger

Es sind Mitarbeiter, auf die man sich seit Jahrzehnten verlassen kann. Peter Adler von der Firma Adler OHG weiß die Leistungen seiner treuen Mitarbeiter zu schätzen und bedankte sich in einer Feierstunde bei allen Geehrten für ihren Einsatz. Er schilderte ihren Werdegang, ihre Aufgaben und Verantwortung im Betrieb, sei es in den Abteilungen Wursterei (Anke Schapert), Schlachthof und Versand (Andreas Hercher), Kasse im Ladenverkauf (Frank Eichkorn), Verpackung (Silke Hammer und Hella Meng), Einkaufsabwicklung am Schlachthof und Buchhaltung (Annette Kölle) oder im Privathaushalt der Familie Adler (Ulrike Wagner).

Bonndorf Adler OHG ehrt sieben langjährige Mitglieder Das könnte Sie auch interessieren

Danach gratulierte der Betriebsratsvorsitzende Frank Brendle den Geehrten und überreichte die Geschenke der Firmenleitung. Auch Marie-Luise Adler fand Worte des Lobes für die Jubilare, und insbesondere für Ulrike Wagner, welche sie als die gute Perle der Familie Adler bezeichnete. Die abschließenden Dankesworte sprach Daniel Beck, Chef der Finanzbuchhaltung. Er gratulierte insbesondere Annette Kölle für drei besondere Eigenschaften: Zuverlässigkeit, Erledigung von vielfältigen Aufgaben sowie ihre Offenheit für Änderungen.

Bonndorf Mehr Lehrstellen als Bewerber gibt es auch in den großen und kleinen Bonndorfer Betrieben Das könnte Sie auch interessieren

Nichtzuletzt lobte er die besonderen Fähigkeiten von Frank Eichkorn, dem Kassierer im Ladengeschäft. Beispielhaft seien seine Genauigkeit an der Kasse und sein Mitdenken bei Änderungen und Erneuerungen. Seine wichtigste Eigenschaft sei seine Freundlichkeit zu den Kunden inklusive eines hurmorvollen Umgangs mit ihnen in allen Situationen.