von Stefan Limberger-Andris

Ein erfolgreiches Unternehmen benötige engagierte Mitarbeiter, die sich mit diesem Unternehmen identifizieren. Bürgermeister Michael Scharf freute sich mit Marie-Luise Adler, Geschäftsführerin der Bonndorfer Adler OHG, die sieben langjährige Mitarbeiter ehrte.

In familiärer Atmosphäre bei Sekt und Häppchen sprach Marie-Luise Adler jedem der Geehrten ganz persönliche auf die jeweilige Tätigkeit zugeschnittene Dankesworte aus. Einige der Geehrten kenne sie seit Kindesbeinen. Jeder der Geehrten habe immer Bereitschaft gezeigt, auf seinem speziellen Arbeitsgebiet das Beste zum Wohle des Unternehmens zu geben, so der Tenor der Dankesworte. Die Geehrten bringen für die Adler OHG unschätzbar wichtiges Wissen ein, das zu einer hohen Produktqualität führe, so die Geschäftsführerin.

Ehrungen für 15, 20, 35 und 40 Jahre

Betriebliche Urkunden überreichte Marie-Luise Adler an Werner Grieshaber (15 Jahre), Nikolaus Moor, Thomas Engesser, Lajos Gere und Elena Neuwert (jeweils 20 Jahre), Manuela Kaltenbacher (35 Jahre) und Wolfgang Fechtig (40 Jahre). Dankesworte folgten auch vom Betriebsvorsitzenden Frank Brendle und Daniel Beck, Mitglied der Geschäftsführung.

Es gehöre zu seinen schönsten Aufgaben, andere Menschen auszuzeichnen, freute sich Michael Scharf, eine Dankesurkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann unter dem Arm. 40 Jahre Zugehörigkeit zu einem Betrieb sei doch etwas Ungewöhnliches, wandte sich der Bürgermeister an Wolfgang Fechtig. Dem Geehrten attestierte er „eine wahnsinnige Energie in allen Lebenslagen“. Marie-Luise Adler lobte die Einsatzbereitschaft von Wolfgang Fechtig, der als Räuchergeselle die so wichtige Kochkammer selbst Wochenendes betreue. Wolfgang Dury, der seit vier Jahrzehnten mit Wolfgang Fechtig zusammenarbeitet, rechnete dem Kollegen vor, er habe allein in einem Jahrzehnt 240 000 Rauchwagen in die Kammern geschoben und dabei 180 000 Tonnen Schinkenware produziert.