Bonndorf Abteilung Dillendorf ehrt langjährigen Feuerwehrmann

Der Abteilungskommandant Daniel Blattert zieht in der Hauptversammlung der Abteilung Dillendorf positive Bilanz und ehrt Michael Troll, der seit 25 Jahren bei der Feuerwehr aktiv ist.

Dillendorf (ts) Zur Hauptversammlung der Feuerwehr Dillendorf konnte Abteilungskommandant Daniel Blattert besonders den stellvertretenden Gesamtwehrkommandanten Daniel Stoll begrüßen. Er freute sich Michael Troll, der seit 25 Jahren in der Feuerwehr, zuerst in Lembach und seit einigen Jahren in Dillendorf aktiv ist, ehren zu können. Er dankte dem Feuerwehrmann für seinen Dienst am Nächsten sowie für seine Arbeit als Kassierer der Wehr und überreichte ein Präsent.

Der Kommandant blickte auf das vergangene Jahr zurück, bei dem ein Einsatz beim Großbrand im Gewerbegebiet Breitenfeld verzeichnet wurde. Die Wehr Dillendorf war mit zehn Mann vertreten und half überall mit, wo sie gebraucht wurde. Außerdem mussten nach einem Unwetter im Januar umgestürzte Bäume beseitigt werden, um die Zufahrt nach Dillendorf frei zu halten.

Die Abteilungswehr hat sich mit 16 Proben gut auf ihren Dienst vorbereitet. Außerdem hatten sich die Wehrmänner an der großen Chilbiprobe in Bonndorf sowie an zwei Abschnittsproben in Wittlekofen und Brunnadern beteiligt. Der Kommandant war mit der Probenstatistik sehr zufrieden. Er berichtete, dass die Wehrleute seit November mit dem Umbau des neuen Gerätehauses, das zentral in der Dorfmitte liegt, beschäftigt sind. Es wurden bereits 1000 Arbeitsstunden geleistet. Der Dank von Kommandant Blattert galt Heinrich Steinmann, der die Bauleitung übernommen hat. Blattert erinnerte an das Dorffest, bei dem die Wehr mit einem komplett neuen Speisengebot wie Pulled-Pork aufwartete. Die Bitte des Kommandanten ging an alle Wehrangehörigen, sich an den Lehrgängen zu beteiligen, um so auf dem neuesten Ausbildungsstand zu bleiben. Er gratulierte Martin Weltis, der erfolgreich den Sprechfunklehrgang abgeschlossen hat.

Schriftführer Gregor Rendler ließ das abgelaufene Jahr Revue passieren. Eine Freude für die Wehr war, als Bürgermeister Michael Scharf den Schlüssel des neuen Gerätehauses an Kommandant Blattert übergab. Bei der Chilbiprobe in Bonndorf übernahmen die Wehrleute aus Dillendorf zusammen mit Ebnet die Wasserversorgung der Drehleiter aus Lenzkirch. Die Herbsthauptprobe fand mit der Brunnaderner Wehr beim Anwesen von Arno Dietsche statt, bei der einige Kinder vom Dach einer brennenden Werkstatt gerettet werden mussten. Der Geselligkeit diente der Besuch in einer Schnapsbrennerei in Eggingen. Die Wehr verzeichnet momentan 25 Aktive und zwei Jugendliche in Ausbildung. Es wurden vier Altpapier- und zwei Alteisensammlungen durchgeführt.

Kassierer Michael Troll legte die Kassengeschäfte offen und gab die Zahlen des Dorffestes bekannt. Seine einwandfreie Arbeit lobten Rolf Gantert und Roland Dietsche. Der stellvertretende Gesamtwehrkommandant Daniel Stoll dankte den Wehrleuten, dass sie nach dem Sturm Anfang Januar selbständig die umgestürzten Bäume beseitigt hatten, obwohl die Verbindung zur Leitstelle unterbrochen war. Er freute sich, dass der Umbau des neuen Gerätehauses gut und zügig verläuft. Der Dank von Stadtrat Erhard Morath galt den Wehrleuten für die geleistete Arbeit und die gute Kameradschaft.