von Cornelia Selz

Als letzte der Abteilungen der Feuerwehr Bonndorf demonstrierte die Abteilung Boll ihr Können bei einer Herbstabschlussprobe. Übungsobjekt war das Pumpenhaus der neuen Kläranlage in Boll. Das Szenario: Im Untergeschoss war ein Servicemonteur bei Arbeiten am Sicherungskasten mit dem Schraubenzieher abgerutscht. Durch den Kurzschluss entstand ein Brand mit starker Rauchentwicklung, der Monteur konnte sich nicht mehr selber ins Freie retten.

Nach der Alarmierung über die Sirene eilten Feuerwehrfrauen und -männer zum Einsatzort. Zwei rüsteten sich sogleich mit Pressluftatemgeräten aus, brachen die Türe zum Pumpenhaus auf und drangen mit der von den anderen aufgebauten Löschwasserversorgung in das Gebäude vor. Die verletzte Person wurde relativ schnell gefunden und ins Freie gerettet. Ein Sicherungstrupp rückte zum Nachlöschen vor.

Abteilungskommandant Christian Utz hatte mit dieser Herbstabschlussprobe eine besondere Herausforderung für sich und seine Mannschaft gestellt. Wie in der Realität sind nicht sofort alle Feuerwehrleute am Gerätehaus. Als eine Mindestmannschaftsstärke anwesend war, rückten diese zum Brandobjekt aus. Danach kamen alle zwei Minuten die anderen nach. Beim ersten Trupp war keiner von den Führungskräften dabei. Dennoch wusste jeder, was zu tun war, jeder Handgriff saß, und die Meldungen wurden korrekt weitergegeben. Ist es in Boll sowieso schon immer üblich, dass die Feuerwehrmänner erst nach Sirenenalarmierung zum Gerätehaus eilen und nicht wie in anderen Feuerwehrabteilungen schon alle beim Gerätehaus sind, kam diese HAP dadurch noch mehr der Realität nahe.

Zufrieden mit Leistung

Christian Utz war auf jeden Fall mit der Leistung seiner Feuerwehrmannschaft sehr zufrieden. Die erste Wasserentnahme sei vom nahe gelegenen Überflurhydrant erfolgt, die zweite aus einer 100er Ringleitung am Gerätehaus. Dafür wurden 100 Meter C-Schlauch und 220 Meter B-Schlauch entrollt und nach der Übung wieder aufgerollt und ordentlich versorgt. Der neue Tragspritzenanhänger leistet der Abteilung sichtbar sehr gute Dienste.

Gute Leistung der 13 Aktiven

Hansjörg Ketterer, Gesamtkommandant der Bonndorfer Feuerwehr, zeigte sich mit der gesehenen Leistung auch sehr zufrieden. „Man hat gesehen, dass es gut läuft, das gut geprobt wird. Es funktioniert alles, auch bei den gemeinsamen Einsätzen mit der Feuerwehr Bonndorf.“ Gemeinderätin Heidi Saddedine freute sich auch über die gute Leistung der 13 Aktiven. Klärwärter Benjamin Pfaff hatte während der Probe ein wachsames Auge auf das ihm anvertraute Objekt. In gemütlicher Runde saß man anschließend, mit leider nur einem Kameraden der Altersmanschaft, zusammen und stärkte sich bei einem herzhaften Imbiss.