von Gudrun Deinzer

Ein fachlich bestens vorbereitetes Publikum erwartete Felix Stiegeler bei seiner landkreisweit ersten Informationsveranstaltung. Er hatte mit seiner Schönauer IT-Firma den Zuschlag als Betreiber des öffentlichen Glasfasernetzes im Landkreis bekommen. Die europaweite Ausschreibung dafür war über einen Zweckverband, bestehend aus Landkreis und Gemeinden, erfolgt.

Wichtig für die Zukunft des Landes

Sogar die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, beehrte die Veranstaltung gegen Ende. Gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland gehörten zu den klaren Zielen der Bundesregierung. „Für die Zukunft auf dem Land ist es wichtig, dass junge Menschen bleiben, weil sie Arbeit haben und wie andere Menschen auch zeitgemäßen Zugang zum Internet haben“, so die Staatssekretärin.

In Gündelwangen indes weiß man mittlerweile, dass sich die Verhältnisse in puncto IT-Versorgung demnächst deutlich verbessern werden. Die vormals als gestrig einzustufenden IT-Verhältnisse wandeln sich ins Gegenteil um. Seit Signal auf dem Funkmast ist, hockt hier keiner mehr im Funkloch und mit dem Glasfasernetz kommt nun die derzeit schnellste Datenverbindung direkt in die Häuser. Weil diese technischen Voraussetzungen stimmen, konnte Felix Stiegeler auch gut postulieren: „Die Datengeschwindigkeit, die Sie bei uns buchen, kommt auch bei Ihnen an.“

Am 1. Juni ist Gündelwangen am Netz

„Licht im PoP Gündelwangen“ (Verteilergebäude östlicher Landkreis ‚Point of Presence‘) sei noch in der Amtszeit der bisherigen Gündelwanger Gemeinderäte, Max Nägele und Matthias Büche. Beide treten nicht mehr an und Kommunalwahl ist am 26. Mai. Das, so erklärte Bürgermeister Michael Scharf, habe ihm Matthias Ketterer (Bonndorfer Amt für Breitband) versprochen.

Bürgermeister Michael Scharf und seine Mitarbeiterinnen (von links) Lena Hozik, Claudia Schneider, Madeleine Probst und Lisa Meier hoffen auf viele Nutzer, die das neue Höchstgeschwindigkeitsnetz in Anspruch nehmen wollen. | Bild: Gudrun Deinzer

„Um den 1. Juni ist Gündelwangen am Netz, ab dem 1. Juli Öttiswald und Ebnet“, legte sich der Schultes fest. Er verschwieg auch nicht, dass dafür derzeit sogar Bonndorfer Baumaßnahmen auf der Gemarkung Löffingen laufen. Denn das erste Signal kommt über die Redundanzleitung Richtung Schwarzwald-Baar-Kreis, wofür in Löffingen rund 350 Meter Zuleitung gebaut würden.

Später, wenn die Bauabschnitte im hiesigen Landkreis fertig sind, erfolgt der ‚Zweitweg‘ über die Zuleitung Stühlingen. Wenn das Signal im jeweiligen Ort ankommt, gibt die Vertragsgestaltung jedes einzelnen Anschlussnehmers und eine Terminierung mit dem Glasfasernetz-Betreiber Stiegeler IT den Ausschlag für die Versorgung der Haushalte. Eine der vermutlich größten Sorgen konnte Felix Stiegeler den Vertrags-Umsteigern nehmen: Ein nahtloser Übergang mit Kündigung des bisherigen Vertrages und Nummernmitnahme ist mit dem Vertragsabschluss beim Betreiber Stiegeler IT zu regeln.

25 Minuten Beratungsgespräch

Das öffentliche Glasfasernetz ist also gebaut – nur in Löffingen müssen die Kommunalen Netzbauer noch 350 Meter graben. Dann ist wieder Tourismus­chefin und Glasfaserexpertin Petra Kaiser vor Ort zuständig für die Hausanschlussverträge, diesmal mit dem Betreiber, Felix Stiegeler, der Signal auf die Leitungen gibt für die Endkunden. Und Bürgermeister Michael Scharf hofft auf viele, die das neue Höchstgeschwindigkeitsnetz genießen – nicht zuletzt im Sinne der Gemeindekasse, denn Stiegeler zahlt Miete für die Leitungsnutzung. Bei Petra Kaiser haben bereits rund 20 Anschlussnehmer Verträge abgeschlossen. „Die Beratungsgespräche dauern in der Regel rund 25 Minuten“, so Petra Kaiser.

