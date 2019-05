von Stefan Limberger-Andris

Eine Mammutaufgabe der Kommunen wurde akribisch gelöst. Bereits eine Viertelstunde nach 18 Uhr lagen in Bonndorf die ersten Ergebnisse zur EU-Wahl im Rathaus vor – aus Holzschlag, was insbesondere Bürgermeister Michael Scharf freute (denn er wohnt dort). Der Trend zur Briefwahl setzte sich in Bonndorf fort – 894 Briefwahlunterlagen waren ausgegeben worden.

Teilweise bildeten sich in den Wahllokalen am Nachmittag phasenweise Wählerschlangen. Die Wahlhelfer führten die Wählerlisten, gaben die EU-Wahlzettel und die Kuverts aus, in denen die Kreistags- und Kommunalwahlzettel eingetütet wurden. Sie unterstützten aber auch bei Fragen zum Wahlprozedere. Hauptamtsleiter Harald Heini zeigte sich überrascht über den ausgesprochen hohen Anteil der Briefwähler – 894 seien es gewesen, so viel wie noch nie in Bonndorf. Der Trend zur Briefwahl, wie in den vergangenen Jahren bereits beobachtet, setze sich bei dieser Wahl fort.

Acht Personen in jedem Wahllokal

Beinahe eine Hundertschaft hatte die Bonndorfer Verwaltung für diese „Mammutwahl“ (EU-, Kreistag-, Kommunalwahl) aufgeboten – genauer gesagt 96 Wahlhelfer sowie Hauptamtsleiter Harald Heini und Bürgermeister Michael Scharf. In jedem Wahllokal waren zwei Mannschaften à vier Personen im Schichtdienst von 8 bis 13 Uhr und 13 bis 18 Uhr eingesetzt. Die Viererbesetzung, Pflicht seien nur drei Personen, sei dem Aufgabenumfang geschuldet gewesen – für Kommunal- und Kreistagswahl habe je ein Wahlumschlag je Wähler, für die EU-Wahl ein Stimmzettel ausgegebenen werden müssen, die Daten der Wähler mit dem Wählerverzeichnis mussten abgeglichen werden und der Wahlvorstand habe ein Auge auf die Urnen werfen müssen.

66 Wahlhelfer rekrutierten sich für den Wahlsonntag aus der Bürgerschaft, darunter seien viele Erfahrene, die bereits vor fünf Jahren dabei gewesen seien, erläuterte Harald Heini. Auch fünf der sechs jetzt aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen Räte halfen darüber hinaus mit. Ein ausgeschiedenes Gemeinderatsmitglied hatte als Vertrauensmann auf einem Wahlvorschlag unterschrieben und hatte deshalb nicht eingeteilt werden dürfen. Die restlichen 25 Personen seien Rathausmitarbeiter. Wichtige Positionen nehmen in EDV-Fragen auch noch am heutigen Montag Stadtkämmerer Klaus Riesterer und Florian Rogg ein, bei Alexandra Ruf liefen und laufen die organisatorischen Fäden zusammen.

Intensive Vorbereitung für Kommunalwahl

Schält man die Kommunalwahl aus dem Wahlsonntag heraus, sei diese einmal mehr ausgesprochen intensiv in der Vorbereitung gewesen, so Harald Heini. Die zeitliche Vorbereitung hänge insbesondere an den gesetzlichen Fristen, beispielsweise bei der personellen Bestimmung des Wahlausschusses. So habe sich die Stadtverwaltung seit Januar immer wieder mit dem Thema Kommunalwahl auseinandergesetzt. Zentral im Rathaus ausgezählt wurden gestern übrigens nicht nur die Kreis- und EU-Wahlen, auch die Kommunalwahl wurde komplett geschultert – so wie von Michael Scharf vorhergesagt.

Patzer im großen Stil habe es beim Auszählen im Zuge von Wahlen in Bonndorf noch nie gegeben, kann sich Harald Heini an keinen Zwischenfall erinnern. Trotzdem sei Harald Heini auch bei seiner sechsten Kommunalwahl seit 1994 etwas nervös gewesen, denn der Teufel stecke im Detail – auch bei noch so guter Vorbereitung könne etwas geschehen.

Alles zur Kommunalwahl Neben dem Europäischen Parlament haben die Bürger in der Region am Sonntag auch ihre Gemeinderäte und Kreistage sowie Ortschaftsräte gewählt. Die Ergebnisse werden nach der sehr aufwendigen Auszählung am heutigen Montag oder morgigen Dienstag erwartet.