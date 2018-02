Bonndorf 82-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Autofahrer kommt von der Straße ab und stürzt in Fluss – Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Am Donnerstagabend (15. Februar), verunglückte auf der L 159 (Roggenbach) ein Autofahrer. Der 82-jährige Mann fuhr kurz nach 18 Uhr bergwärts in Richtung Bonndorf. Hierbei geriet der Kleinwagen auf der winterglatten Straße ins Schleudern und kam von der Straße ab. Der Wagen stürzte eine Böschung hinunter, prallte gegen Bäume und kam in der "Steina" zum Stillstand. Wie die Polizei berichtet, wurde der Fahrer im Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit und geborgen werden. Dazu mussten die Helfer das Autodach abtrennen. Gleichzeitig kümmerten sich ein Notarzt und der Rettungsdienst um den Schwerverletzen und brachten ihn später ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden.