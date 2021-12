von Juliane Kühnemund

Der Breitbandausbau in Bonndorf geht in die letzte Runde. Noch ein letzter Tiefbauabschnitt im Steinatal steht an. Die Auftragsvergabe für diesen Abschnitt war Thema in der jüngsten Sitzung des Bonndorfer Gemeinderats. Nach den Worten von Matthias Ketterer vom Amt für Breitband geht es dabei um eine Strecke von 1990 Metern Länge. Sinnvoll wäre es nach seinen Worten, die Arbeiten als Anschlussauftrag an die Firma Heizmann und Wenzel GmbH aus Stühlingen zu vergeben, die ein Pauschalangebot von 140.055 Euro abgegeben hatte. Ketterer ergänzte dazu noch, dass auch für die letzte Trasse Fördermittel pro Laufmeter abgerufen werden können.

Werner Intlekofer sprach sich klar dafür aus, das Unternehmen auch mit den weiteren Arbeiten zu beauftragen. Bisher habe die Firma gute Arbeit abgeliefert. Dem schloss sich auch der Rest des Gremiums an. Heidi Saddedine stellte im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau noch die Frage: „Wie steht es jetzt im Tiefental?“ Das Tiefental war zu Beginn der ganzen Planungen außen vor geblieben, weil kein Gewerbebetrieb Interesse an einem Breitbandanschluss signalisiert hatte.

Anschluss in Tiefental möglich

Man hatte das Tiefental zurückgestellt, mit der Option, dass ein Anschluss dann 2022/23 möglich wäre. Bürgermeister Marlon Jost versicherte nun hierzu, dass das Tiefental nicht vergessen sei. Es könnte möglicherweise auch noch Zuschüsse für einen Breitbandausbau geben, allerdings sei zu berücksichtigen, dass die Anschlussdichte sehr gering sei. Nichtsdestotrotz will Jost die Sache im Zuge der Haushaltsberatungen 2022 zur Diskussion stellen.

2017 wurde das Mammutprojekt Breitbandausbau in Bonndorf in Angriff genommen, vier Jahre lang wurden die Stadt und die Ortsteile im Zuge der umfangreichen Arbeiten quasi umgegraben. 15 Millionen Euro wurden in dieses Bürgernetz investiert, zurückgreifen konnte die Stadt dabei auf Zuschüsse in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro.

Weitere Einnahmen kann die Stadt über die Hausanschlüsse generieren und über die Nutzung des Netzes durch möglichst viele Kunden. Matthias Ketterer freute sich, dass bis Ende 2021 bereits rund 800 Haushalte ans Netz angeschlossen sein werden. Insgesamt sprach der Chef des Bonndorfer Breitbandamtes von einem super tollen Projekt, das den Bonndorfern den rasanten Zugang ins Digitale Zeitalter ermöglicht.