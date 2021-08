von Cornelia Selz

Die im Januar pandemiebedingt ausgefallene Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Bonndorf wurde kurzfristig auf Ende Juli verlegt, um das vergangene Jahr ordnungsgemäß abzuschließen und die anstehenden Wahlen abzuhalten. Petra Kaiser ist neue Kassiererin der Abteilungswehr Bonndorf.

Für das durch den plötzlichen Tod von Bernhard Wiggert freigewordene Kassiereramt wurde Petra Kaiser gewonnen. Sie wurde von Kommandant Hansjörg Ketterer per Handschlag in die Feuerwehr aufgenommen, ist bereits mit der Uniform eingekleidet und wurde mit großem Beifall in der Feuerwehrriege begrüßt. Die Kassengeschäfte 2020 waren vor Kurzem ausnahmsweise von Seiten der Stadt durch Harald Heini, Nikolaus Riesterer und Michael Scharf geprüft worden. Kassenprüfer Olaf Thor berichtete k

Petra Kaiser ist neue Kassiererin. | Bild: Cornelia Selz

urz.

Unter der Leitung von Bürgermeister Marlon Jost wurde die Wahl der Führungsriege abgehalten. Kommandant Hansjörg Ketterer wurde mit 22 von 27 Stimmen im Amt bestätigt, ebenso Stellvertreter Daniel Stoll mit 25 Ja-Stimmen. Schriftführer Olaf Thor, der auch als Pressewart fungiert, wurde bestätigt.

Kommandant Hansjörg Ketterer begrüßte zur Versammlung der Abteilung Bonndorf in abgespeckter Form erstmals Marlon Jost. Nach der Totenehrung, insbesondere für vier verstorbene Kameraden im vergangenen Jahr, verlas Schriftführer Olaf Thor seinen Tätigkeitsbericht in Kurzform. Was er in etwa zwei Minuten vorlas, zeigte die Bandbreite der Einsätze, die die Abteilung Bonndorf für ihre Heimatstadt und die Bevölkerung fährt.

Bei drei Großbränden im Einsatz

Insgesamt 70 Einsätze, zusammengekommen durch drei Großbrände, sechs Mittelbrände und elf Kleinbrände, 43 technische Hilfeleistungen wie bei ausgelaufenem Öl, Personenrettung über die Drehleiter, Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume oder Wasser im Haus, zwei Täuschungsalarme sowie fünf Alarme und Sicherungseinsätze, sieben Brandwachen im Schloss und in der Stadthalle.

2020 wurden 20 Proben abgehalten, davon waren zehn aktive Feuerwehrproben, vier Jugendfeuerwehrproben und drei Bambiniproben, sowie drei Abteilungs-/Schichtarbeiterproben. Die Mitglieder des Feuerwehrausschusses trafen sich zweimal, die Führungskräfte ebenfalls. Die Feuerwehr Bonndorf hat derzeit 54 Mitglieder, die Jugendfeuerwehr 23, die Bambinifeuerwehr elf Mitglieder. In der Altersmannschaft sind 17 Männer. Sie wird weiterhin von Karl-Heinz Sowa geleitet.

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger konnte seine Zusage, bei dieser Hauptversammlung mit den Wahlen anwesend zu sein, nicht einhalten, da in Dachsberg ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen wütete. Über die Versammlung der Gesamtwehr Bonndorf werden wir noch berichten.