von Stefan Limberger-Andris

Bonndorf hat im vergangenen Jahr 59 Geburten verzeichnet – 30 Mädchen und 29 Jungen. In der Kernstadt wurden 40 Kinder registriert, darunter in zwei Familien jeweils Zwillinge – einmal zwei Jungen, einmal ein Mädchen und ein Junge. In den Ortsteilen wurden 19 Kinder registriert. Den meisten Zuwachs in den Ortsteilen hatten Wellendingen mit sieben Babys sowie Gündelwangen und Dillendorf mit jeweils vier. Familien aus Holzschlag begrüßten zwei Neuankömmlinge, Familien aus Boll und Wittlekofen jeweils ein Neugeborenes.

Jeweils etwas mehr als zwei Drittel der neugeborenen Mädchen und Jungen wurden in der Kernstadt registriert – von den insgesamt 29 Jungen der Gesamtstadt 20 Buben in Bonndorf, von den insgesamt 30 Mädchen der Gesamtstadt 21 in Bonndorf. In den Ortsteilen leben jeweils neun neue Sprösslinge von Einwohnern.

Die Namen

Als ob sich die Familien abgesprochen hätten bei der Namensgebung des Nachwuchses, gab es keine Dopplung unter den 59 Babys der Gesamtstadt. Den Kindern einen einzigen, kurzen Vornamen zu geben, war 2019 in Bonndorf besonders beliebt: Das war bei 37 Neugeborenen der Fall. 21 Babys wurden mit zwei Vornamen (zehn Mädchen und elf Jungen) bedacht, ein Junge gar mit drei Vornamen. Bei der Namensgebung gewinnen unter anderem traditionelle Vornamen auch in Bonndorf an Boden. Anna, Maria, Leonie, Emma, Vanessa, Luisa sind beispielsweise bei den Mädchen beliebt, bei den Jungen etwa Valentin, Maximilian, Jakob, Johann, Leon, Linus, Oliver, Paul.