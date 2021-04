von Stefan Limberger-Andris und Juliane Kühnemund

In Bonndorf wird am kommenden Sonntag, 25. April, ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Fünf Kandidaten haben sich positioniert, die um die Wählergunst buhlen. Die Vereidigung und Verpflichtung des Wahlsiegers findet in einer Gemeinderatssitzung voraussichtlich im Juni statt.

Wie viele Einwohner hat die Stadt Bonndorf?

7011 Bonndorfer leben in der Gesamtstadt (Stand: 14. April 2021): 3419 weibliche Einwohner (48,8 Prozent) und 3592 männliche Einwohner (51,2 Prozent). Die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 5906 Einwohner, weitere 684 Bonndorfer stammen aus weiteren EU-Mitgliedsstaaten.

Wer stellt sich zur Wahl?

Fünf Kandidaten bewerben sich auf den Posten des Bonndorfer Bürgermeisters, um dem noch amtierenden Michael Scharf (56 Jahre) nach 29 Amtsjahren nachzufolgen. Dies sind Hans Grabow (52 Jahre), Alexandra Ruf (bei der Wahl 30 Jahre), Jochen Schäuble (53 Jahre), Thomas Reich (44 Jahre), Marlon Jost (56 Jahre).

Wie hoch sind die Ausgaben im kommunalen Haushalt?

10.000 Euro an Ausgaben sind im kommunalen Haushalt 2021 für die Bürgermeisterwahl vorgesehen. Für die Landtags- beziehungsweise die Bundestagswahl sind jeweils 6000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Wie viele Wähler gibt es?

5587 Wahlberechtigte in fünf Wahlbezirken dürfen in Bonndorf ihre Stimme abgeben: 1530 Personen im Stadtkern I, 1204 Personen im Stadtkern II, 1297 Personen im Stadtkern III/Ebnet, 659 Personen im zusammengefassten Wahlbezirk Boll, Holzschlag und Gündelwangen, 897 Personen im zusammengefassten Wahlbezirk Brunnadern, Dillendorf, Wellendingen und Wittlekofen. 312 Bonndorfer (Zuzüge, Erstwähler, Rückkehrer) sind seit der vorherigen Bürgermeisterwahl 2016 erstmals in der Löwenstadt wahlberechtigt.

Ab welchem Alter darf man wählen?

145 Wähler in Bonndorf sind im Alter von 16 bis 18 Jahren. Bei Bürgermeisterwahlen gilt das aktive Wahlrecht. Wählen darf, wer mindestens 16 Jahre alt ist, mindestens seit drei Monaten den Hauptsitz in Bonndorf hat, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie im Wählerverzeichnis geführt wird. Wahlrecht besitzen auch alle EU-Bürger, die in Bonndorf leben.

Wie viele Helfer gibt es?

60 Wahlhelfer sind von der Stadtverwaltung für die Bürgermeisterwahl eingeplant. Jeder Ehrenamtliche erhält für seinen Einsatz 35 Euro. Die Ausgaben für dieses sogenannte Erfrischungs- beziehungsweise Zehrgeld belaufen sich insgesamt also auf 2100 Euro.

Wann wird gewählt?

Zwei potenzielle Wahltermine gibt es für die Bürgermeisterwahl in Bonndorf. Beim Haupttermin am kommenden Sonntag, 25. April, benötigt der Sieger mehr als 50 Prozent der abgegebenen, gültigen Stimmen, um direkt der nächste Bürgermeister zu werden.

Sollte dies kein Kandidat erreichen, genügt beim zweiten Wahlgang, der am Sonntag, 9. Mai, stattfinden würde, die einfache Stimmenmehrheit. Allerdings wird bei einem zweiten Wahlgang die Bewerberliste bis Mittwoch, 28. April, nochmals geöffnet. Es hätten also weitere Kandidaten die Möglichkeit, sich um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass unterlegene Bewerber ihre Kandidatur zurückziehen.