Mit „Bonndorf in der Sonnenschale“ warb einst die Stadt an der Grenze des Kreisgebiets Waldshut in den 70er und 80er-Jahren für sich. Heute weist die Kommune mit dem weißen Löwen auf blauem Hintergrund im Wappen darauf: „Bonndorf ein Grund, mehr Urlaub zu machen“.

Angesprochen sind vor allem Feriengäste, künftige Bürger, Arbeitssuchende und Unternehmer. Bonndorf liegt im Südschwarzwald, nahe der Schweizer Grenze und direkt an der Wutachschlucht. Durch die Kreisreform wuchs der Kurort mit der Eingemeindung von Boll, Brunnadern, Dillendorf, Ebnet, Gündelwangen, Holzschlag, Wellendingen und Wittlekofen auf heute 6969 Einwohner auf 7591 Hektar Gesamtfläche an.

„Sie werden sich bei uns wohlfühlen!“, verspricht der 2021 gewählte Bürgermeister Marlon Jost. „Bonndorf, der ideale Urlaubsort mit guter Infrastruktur, umfangreichen Ferien- und Freizeitangeboten und tollen Ausflugszielen. Außerdem ist die Löwenstadt Bonndorf Ausgangspunkt für viele sportliche Aktivitäten, beispielsweise Wanderungen im Naturschutzgebiet der Wutachschlucht“, schwärmt der in der Stadt aufgewachsene Schultes.

Die Stadt Bonndorf im Schwarzwald zeichne sich durch das typische Schwarzwaldflair, eingebettet in herrlicher Landschaft und der Freundlichkeit der Menschen aus, und ist eine beliebte Ferienregion. Die touristischen Highlights sind Deutschlands größter Canyon, die Wutachschlucht, traumhaft schöne Fahrrad- und Wanderwege. Nicht zu vergessen das Freibad, das Schloss mit angegliedertem Japanischen Garten mitten im Black Forest und vieles mehr.

„Wir verbinden Tradition und Moderne und wollen uns immer weiterentwickeln. Als Unterzentrum haben wir eine ausgezeichnete Infrastruktur vor Ort. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und leben und erleben Sie unser Bonndorf mit den acht Ortsteilen“, fordert Marlon Jost auf.

Die Stadt Bonndorf liegt auf einer Hochebene im Naturpark Südschwarzwald. Sie ist durch eine breite, mittelständische Wirtschaftsstruktur mit Industrie, Handwerk und Gewerbe in den acht Ortsteilen geprägt. Als Unterzentrum dient Bonndorf im Schwarzwald überregional der Versorgung von mehr als 10.000 Einwohnern. Hier sind verschiedene Firmen ansässig, die weltweit agieren. Unter ihnen die Adler Schwarzwald GmbH mit ihrem berühmten Schinken, die Hectronic GmbH und die Dunkermotoren GmbH.

Im gesamten Stadtgebiet sind unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten gut erreichbar.“ Mehrere Kindergärten und rund 100 Vereine und Institutionen halten das gesellige Leben am Laufen, dazu ist Bonndorf im Schwarzwald zentraler Schulstandort und das seniorengerechte Pflege- und Seniorenheim Sankt Laurentius halten Jung und Alt zusammen. Mit der im Süden der Vogesen liegenden französischen Gemeinde La Vôge-les-Bains besteht seit 1975 eine Städtepartnerschaft.

Für globale Vernetzung sorgt das Breitband-Netz. Denn in der ganzen Stadt ist Glasfaser verlegt. „Wir verfügen somit jetzt schon über eine moderne Technologie mit schnellen Übertragungsraten. Auch Klimaschutz hat für uns eine herausragende Bedeutung. Wir sind offen für nachhaltige und umweltfördernde Entwicklungen. Er ist für uns kein Trend, sondern eine Daueraufgabe“, betont Bürgermeister Marlon Jost.

Besonders stolz sind die Bonndorfer auf ihr Schloss; erbaut im 16. Jahrhundert durch die Grafen von Mörsperg. Aus deren Geschichte zu entnehmen ist, dass Joachim Christoph Freiherr von Mörsperg als ein Lebemensch und Bruder Leichtfuß seiner Zeit galt. Unter seiner Regentschaft gelangte daher die Herrschaft samt Schloss an das Kloster St. Blasien. Unter Abt Blasius Bender wurde das Gebäude renoviert und zu einem barocken Landschloss umgebaut. Heute ist es im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Der Landkreis Waldshut und die Stadt Bonndorf/Schw. sind seit 50 Jahren die Pächter. Unter dem historischen Dach befindet sich nun das Kulturzentrum des Landkreises, die Stadtbücherei und die über die Grenzen hinweg bekannten Schlossnarrenstuben. Jedes Jahr findet seit über 35 Jahren rund um das Schloss dasam letzten Juliwochenende das Schlossfest statt, bei dem sich Bonndorfer und Ehemalige mit Besuchern aus der Umgebung zusammen finden.