von Martha Weishaar

Ein Zufall führte Roswitha und Manfred Stritt dereinst zusammen. Am Freitag, 1. März, feiert das Paar seine goldene Hochzeit und das lässt vermuten, dass jene Begegnung Schicksal war. Vom Sehen hatten sie sich bereits gekannt. Sie war Serviererin in einem Café in Zimmern als er, damals Bundeswehrsoldat in Immendingen, beinahe jeden Sonntagabend bis zum Zapfenstreich just in jenem Café den Dämmerschoppen genoss. Gefallen hat sie ihm von Anfang an. Dennoch verlor man sich aus den Augen. Bei einem Fest in Degernau, wo er das Ende seines Wehrdienstes feierte, kreuzten sich ihre Wege nach einem Jahr völlig unerwartet wieder. Und da hat es gefunkt.

Paar erlebt Höhen und Tiefen

Ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. Drei Söhne machten das Glück perfekt. Freilich hing auch ihr Himmel nicht immer voller Geigen. Das Paar erlebte manche Höhen und Tiefen, vom üblichen Ehekrach bis hin zu schweren Erkrankungen und familiären Sorgen. „Wir haben viel durchgemacht, sind aber gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen“, zieht Roswitha Stritt Zwischenbilanz.

Bonndorf So schmeckt Heimat: "Schöpperle-Scherben" zur Fasnacht Das könnte Sie auch interessieren

Das rät das Paar übrigens auch jungen Ehepaaren: „Nicht immer gleich alles hinschmeißen, wenn’s mal Ärger gibt“, lautet die Devise von Wolfgang Stritt und denkt dabei vor allem an das Wohl gemeinsamer Kinder. Seit zehn Jahren wohnen Roswitha und Wolfgang Stritt in der Rothausstraße. „In Bonndorf bin ich geboren, hier will ich auch sterben“, sagt der 72-Jährige.

Beruf und Familie unter einem Hut

Zuvor wohnte das Paar 24 Jahre lang in Stühlingen und 14 Jahre in Schwaningen. Aufgewachsen ist Wolfgang Stritt mit drei Geschwistern in Dillendorf und Wellendingen, später zog die Familie nach Ofteringen. Er machte nach der Volksschule eine Ausbildung als Straßenwart, war zeitweilig Krankenwagenfahrer und arbeitete zuletzt in der Aluminiumindustrie, bis zur Frühverrentung infolge eines Arbeitsunfalls.

Bonndorf Die CDU-Mitglieder des Wahlkreises VI sind empört, weil Christian Behringer extrem kurzfristig seine Kandidatur für die CDU-Liste zurückgezogen hat Das könnte Sie auch interessieren

Roswitha Stritt wuchs mit acht Geschwistern in Bettmaringen auf und musste nach dem Schulabschluss Geld verdienen. Für Frauen ihrer Generation war es damals nicht selbstverständlich, dass sie einen Beruf erlernen durften. In der Gastronomie, einem Sanatorium und später in der Industrie arbeitete sie, trotz drei Kindern. Sie war immer sportlich, stand zeitweilig sogar für die Bettmaringer Fußballerinnen im Tor.

Das Paar reist gerne

Vor fünf Jahren entdeckte sie ein neues Talent, das Sportkegeln. Obschon sie nach einer Erkrankung zeitweilig ihren rechten Arm kaum noch bewegen konnte, kegelt die 70-Jährige erfolgreich in der zweiten Mannschaft der Bonndorfer Sportkeglerinnen. Momentan qualifiziert sie sich in Einzelwettkämpfen für die Deutsche Meisterschaft, bei denen sie im vergangenen Jahr den neunten Platz erreichte. Das kontaktfreudige Paar gewann in Bonndorf binnen kurzer Zeit viele Freunde. Beide reisen gerne, bevorzugt nach Kroatien, und haben einen ziemlich vollen Terminplan.

Waldshut In Waldshut ist es an der Fasnacht nicht üblich, einen Narrenbaum zu stellen. Nur einmal gab es eine Ausnahme Das könnte Sie auch interessieren

Heute begehen sie in der Schlosskapelle ihre Goldene Hochzeit und feiern anschließend mit Kindern, sechs Enkeln, Verwandten und Freunden im Kegelstüble. „Das ist unsere zweite Heimat“, scherzt das Paar. Demnächst holen sie auch ihre Hochzeitsreise nach, die sie nach Istrien führt. Für so etwas hatten sie vor 50 Jahren kein Geld. Selbst das Brautkleid lieh sich Roswitha Stritt seinerzeit von ihrer Schwester aus.