von Wolfgang Scheu

„Es ist doch schön, wenn man jeden Morgen aufstehen kann.“ Rudolf Kopp freut sich, wenn er im Garten unterwegs sein oder Holz machen kann. Rudolf Kopp ist ein zufriedener Mensch mit seinen fast 90 Lebensjahren. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt er von den 45 Jahren, in denen er im Wald gearbeitet hat.

Gewerkschaft

Im vergangenen Jahr erhielt Rudolf Kopp eine Urkunde für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft IG Bau (Bauen, Agrar, Umwelt). Die Vorsitzenden des Ortsverbands Hochschwarzwald der IG BAU – Jürgen Keck aus Wittlekofen und Dietmar Schwarz aus Blasiwald – überreichten ihm nun einen Geschenkkorb. Von 1950 bis 1995 arbeitete Rudolf Kopp im Wald. „Die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft war damals obligatorisch“, berichtet er und fügt hinzu, dass er sich stets sehr gut vertreten fühlte, also gab es auch im Ruhestand nie einen Grund, sie nicht mehr zu unterstützen.

Arbeitszeit

Heute benutzt man Schlagworte wie „Work-Life-Balance“, um Arbeits- und Privatleben ins Gleichgewicht zu bekommen. Für seinen Vater war auch der Sonntag ein Arbeitstag in der Papierfabrik, die Arbeitswoche von Rudolf Kopp ging von Montag bis Samstag, anfangs waren es 48 Stunden, schrittweise ging es hinunter auf 42, dann auf 40 Stunden. Heute arbeiten seine Kollegen 39 Stunden in der Woche. „Der Anfangslohn lag damals bei 68 Pfennig pro Stunde“, erinnert er sich. Für ein Feierabendbier im Gasthaus hie und da sei es damals zu wenig gewesen.

Das Werkzeug

In seinen ersten Jahren waren die Waldfacharbeiter noch mit der Axt und der Hobelzahnsäge zu Gange, um die Bäume zu hauen. Der Stamm wurde mit der Axt angeschrotet – im Akkord. Und alles wurde komplett geschält – in Handarbeit. „Der Schuppler Walter und sein Vater Gustav hänn‘s Holz noch mit de Ross gschleipft“, erzählt Rudolf Kopp. Den Unimog habe er erst später angeschafft. Erst 1958 ging es dann auf den Höllhof in Gengenbach zum Motorsägenkurs – dort fanden alle überbetrieblichen Fortbildungen statt. „Weitab von jeder Wirtschaft“, wie er sich erinnert. Die „Solo Rex“ war legendär, ein Vertreter aus Eisenbach bot Husqvarna Sägen aus Schweden an.

Jagd

45 Jahre arbeitete Rudolf Kopp im Staatswald, immer am Stützpunkt Sommerau bis zur Glashütte. Sein erster Chef war Walter Wochner. Er hat sie alle geschätzt, sei es Förster Michel Stotz, Thomas Heidegger und später auch Rainer Epple. Und sie wussten immer, was sie an dem zuverlässigen Waldfacharbeiter Rudolf Kopp hatten. Sie kamen stets auch mit Sonderaufgaben auf ihn zu. Ging es darum, ein angeschossenes Stück Wild zu suchen, war er der Erste, der von der Arbeit abgezogen wurde. Seine Jagdprüfung hatte er schon lange abgelegt, bei Ernst Kessler und im Staatswald ging er auf die Pirsch. Am Anfang ging er noch mit dem Fahrrad auf die Jagd, später war es ein gewohntes Bild für die Gündelwanger, wenn Rudolf Kopp frühmorgens oder vor der Dämmerung auf seinem Moped unterwegs war zum Hochsitz.

Urlaub

Urlaub gab es anfangs 20 Tage im Jahr, weggefahren ist er dreimal in seinem Leben. Einmal nach Österreich. „Das Wetter war schlecht, es hätt nur g‘regnet und ‚s hät Nebel ka.“ Zweimal war er in Ungarn. Dort konnte der passionierte Jäger zwei Hirsche schießen, ermöglicht hatte es Walter Rauck, der damalige Jagdpächter aus Boll.

Zapfen pflücken

Eine besondere Aufgabe in der Waldarbeit war die des ausgebildeten Zapfenpflückers. Auf Weißtannen mit mehr als 50 Meter Höhe stieg Rudolf Kopp mit den Steigeisen in die Höhe, um die Zapfen zu pflücken. „Herr Kopp, Sie gehen auf der Jagd auf den Hochsitz, Sie sind der richtige Mann dafür“, hatte es damals geheißen. Andere hatten Angst, für ihn sei es kein Problem gewesen, erinnert sich Rudolf Kopp. Trotz der gefährlichen Arbeit blieb er von einem Arbeitsunfall verschont – beinahe.

Unfall

„Einmal fiel mir in Windfall ein Stamm auf die Beine“ erinnert er sich. Wie durch ein Wunder ist ihm dabei aber nichts passiert. Zwar durfte er nicht mehr alleine sein beim Bäumefällen, aber in seinem geliebten Wald konnte er bis zum verdienten Ruhestand arbeiten, so wie er dank seines guten Jagdkameraden Jürgen Stoll auch heute noch auf die Jagd gehen kann. Allerdings ist die Munition bleifrei wie auch der Treibstoff der Motorsägen der Forstwirte.

Entwicklung

Die Veränderungen in der Welt des Forstbetriebs sind mittlerweile enorm. Im ehemaligen Forstbezirk Bonndorf waren einmal 40 bis 50 Forstwirte beschäftigt, erinnert sich Rudolf Kopp. Heute sind es im ganzen Bereich Südschwarzwald weniger.