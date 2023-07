Bonndorf – Mit drei neuen Teilnehmern findet das 38. Schlossfest am Wochenende Samstag/Sonntag, 29./30. Juli, rund ums Schloss, die Schwimmbadstraße und den Stadthallenvorplatz statt. Mit Werbebannern, Plakaten und Flyern wird seit Tagen auf die Superlative aller Feste hingewiesen. Voll im Gang ist, eines der beliebten Lose zu ergattern. Sie ermöglichen einen Gewinn von 750 Euro, 350 Euro oder 200 Euro.

Außerdem sollen weitere Geldpreise und ein von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus ausgelobter Sonderpreis den Kauf eines Loses belohnen, vorausgesetzt: die Nummer stimmt. Die Auslosung ist am Sonntag, (30. Juli) um 19 Uhr auf der Stadthallenbühne. Kulinarisches und Barbetrieb bieten 18 Vereine an. Ebenso werden wieder ein buntes Musikprogramm und Kinderunterhaltung angeboten. Eröffnet wird das Schlossfest am Samstag, 29. Juli, um 15 Uhr auf dem Schlossplatz mit dem Fassanstich.

Das Essensangebot wird herzhaft, fein, klassisch, international und traditionell sein und keine Wünsche offenlassen. La Vôge-les-Bains, die französische Schwesternstadt, wird einmal mehr Crêpes in Variationen, mehrere Käsesorten und verschiedene Weine im Sinn von „Savoir-vivre“ anbieten.

Die Landfrauen aus der Nachbargemeinde Ewattingen sorgen erstmals mit ihrer Teilnahme für eine Verstärkung am Kaffeestand der Landfrauen aus Gündelwangen in der Stadthalle. Neu dabei ist auch der Musikverein Dillendorf, der Hähnchen auf dem Holzkohlegrill brutzelt. Besonders freut sich Organisationskomitee-Chef des Schlossfestes, Michael Pfaff, auf den Stand des Türkischen Kulturvereins mit türkischen Spezialitäten, die es vegetarisch und vegan gibt.

Für vier Euro pro Person fahren am Samstag Bustaxis vom Rathaus, beziehungsweise der Alten Post ab. Münchingen – Ewattingen werden um 2 Uhr als erste Stationen angesteuert. Boll – Gündelwangen – Holzschlag indes ist eine halbe Stunde später (um 2.30 Uhr) dran. Wer in Richtung Wellendingen – Wittlekofen – Bettmaringen – Ober-/Unterwangen – Dillendorf – Brunnadern möchte, kann um 3 Uhr und 4 Uhr fahren.

Dank Sponsoring konnte wieder ein anspruchsvolles Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt werden, wie Michael Pfaff erwähnt.

Für die Auswahl der Musikdarbietungen auf den Bühnen sorgt in bewährter Weise Martin „Flake“ Sedlak. Auch an die Teenies wurde gedacht: Die DLRG lädt am Samstag von

16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr in die Minidisco (in der Haifisch-Bar) ein.

Seit Jahren sorgen Security-Leute für ein sicheres Schlossfest. Vom Samstag, 20.30 Uhr bis Sonntag, 5.30 Uhr werden sie ihre Runden drehen.

Komitee-Vorsitzender Pfaff freut sich jedenfalls wieder auf ein tolles Schlossfest und hofft auf gutes Wetter. Und den neu dazu gekommenen Vereinen gute Geschäfte. „Wichtig ist mir vor allem, ein friedliches und gut besuchtes Schlossfest feiern zu können.“

Programm