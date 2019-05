von Martha Weishaar

Ministrantinnen und Ministranten aus Wellendingen, Ebnet und Bonndorf fertigten bei der diesjährigen 72-Stunden-Aktion in der kurzen Zeit von Donnerstag bis Sonntag sechs neue Ruhebänke an und setzten neun weitere wieder instand. Von der Konstruktion über Sägen, Hobeln, Bohren, Schrauben, und Streichen erledigten die engagierten jungen Christen sämtliche Arbeiten selbstständig.

Auch kaputte Bänke wurden auseinandergenommen, alte Farbe abgeschliffen, neue aufgetragen und schadhafte Leisten ersetzt. Teilweise mussten die Betonsockel mit Drahtbürsten von Moos und Schmutz befreit werden, ehe die Bänke wieder zusammengesetzt wurden.

Stühlingen-Eberfingen 16 Jugendliche leisten 72 Stunden Arbeit auf dem Friedhof in Eberfingen Das könnte Sie auch interessieren

Sämtliche Ergebnisse können sich sehen lassen und machen einen stabilen Eindruck. Drei neue Bänke werden künftig vor der Nikolauskirche in Wellendingen, eine vor der Nikolauskirche in Wittlekofen sowie zwei weitere vor der Peter und Paul Kirche in Bonndorf zum Verweilen einladen. Außerdem gestalteten die Jugendlichen hölzerne Tafeln mit Erläuterungen über die jeweiligen Patrone der Gotteshäuser.

Solche hölzernen Tafeln informieren künftig vor den Gotteshäusern über deren Patrone. | Bild: Martha Weishaar

Und da man schon am Werk war, mähten sie in Ebnet auch gleich die Wiese um die Annakapelle. Dazwischen lernte man sich bei gemeinsamen Mahlzeiten näher kennen.

Im Sonntagsgottesdienst ministrierten alle Akteure in der Bonndorfer Pfarrkirche. Allein der imposante Einzug der 30 Ministranten verdeutlichte die geballte Kraft, die hinter dieser Aktion steckte. Zum Abschluss der 72-Stunden-Aktion zeigten die Jugendlichen in einer Präsentation den Verlauf ihres Schaffens auf. Julia und Laura Marie Szczepan erläuterten die Bilderschau.

Ühlingen-Birkendorf Auch die Landjugend Riedern-Hürrlingen macht mit bei der 72-Stunden-Aktion und arbeitet drei Tage lang für die Dorfgemeinschaft Das könnte Sie auch interessieren

Oberministrantin Magdalena Malich und ihre Mitstreiterin Angelina Dietsche aus Wellendingen dankten allen Eltern, welche die Gruppe mit Rat oder auch Kochkünsten unterstützten. Beide zeigten sich am Ende froh über den gelungenen Verlauf, gaben aber zu: „Jetzt ist die Luft raus, vor allen bei den Jüngeren.“ Pfarrer Fabian Schneider segnete die neuen Bänke. Er erbat freilich auch den Segen für die Erschaffer und deren Familien und lobte bei der Gelegenheit Gemeinschaftsgeist und Tatendrang der Jugendlichen.