von Stefan Limberger-Andris

Weniger Nachwuchs als 2020 gab es im vergangenen Jahr in Bonndorf. 59 Geburten (43 in der Kernstadt, 16 in den Ortsteilen) wurden 2021 im Einwohnermeldeamt Bonndorf registriert, gleichviel wie 2019. 2020 waren es noch 67 Neugeborene (54 in der Kernstadt, 13 in den Ortsteilen), ein Höchststand der vergangenen 15 Jahre. Letztmals 2007 hatte es mit 75 Neugeborenen mehr neue Bonndorfer Erdenbürger gegeben.

In der Kernstadt wurden 2021 etwas weniger als drei Viertel der Neugeburten registriert, in den Ortsteilen etwas mehr als jede vierte. Gündelwangen (fünf), Holzschlag und Wellendingen (beide drei) weisen von den Ortsteilen den meisten Nachwuchs auf. In Dillendorf (zwei), Boll, Wittlekofen und Brunnadern (jeweils eine) gab es weniger Neuankömmlinge. Wie bereits 2020 (37 Jungen und 30 Mädchen) kamen auch 2021 (31 Jungen und 28 Mädchen) mehr Jungen als Mädchen zur Welt. 2019 war das Verhältnis nahezu ausgeglichen.

Ein Christkind

32 Kinder wurden in der ersten, 27 in der zweiten Jahreshälfte 2021 geboren. Ein Junge kam an Heiligabend, 24. Dezember, zur Welt. Februar und Mai (jeweils sieben Geburten), Oktober und Dezember (jeweils sechs Geburten) dürfen als geburtenstärkste Monate eingeschrieben werden. Zwillingsgeburten gab es, wie 2020 bereits, keine. 2019 zuvor waren es noch zwei Zwillinge.

Mit Liana-Emilia gab es im vergangenen Jahr den einzigen Doppelnamen in der Stadt. 38 Kinder erhielten einen einzigen Vornamen, 21 auch noch einen weiteren (davon zehn Mädchen und elf Jungen). Wie in den Vorjahren sind klassische Vornamen und deren Abwandlungen beliebt, etwa Emilie, Leonie, Daniel, Rosalie, Aron, Jakob und Marlon.