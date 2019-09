von Olaf Thor

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Bonndorf aus. Gegen 16.40 Uhr hatte es in einem Abstellraum im Keller zu brennen begonnen, teilt die Polizei mit. Die allein anwesende 24-jährige Bewohnerin wurde durch einen Rauchmelder darauf aufmerksam und verständigte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Bonndorf drang bereits dichter schwarzer Rauch aus der Garage des Anwesens. Ein Atemschutztrupp mit drei Mann und ein Atemschutztrupp mit zwei Mann gingen zuerst mit Wasser am Rohr durch die Garage zum angenommenen Brandherd. Ein weiterer Atemschutztrupp mit zwei Mann wurde von Gruppenführer Daniel Stoll, der als erster vor Ort war, durch die Wohnungstür geschickt. Auch hier kam beim Öffnen der Haustür dichter schwarzer Rauch entgegen.

Hand vor Augen nicht zu sehen

Die Hand vor Augen war nicht zu sehen, so die Informationen von Feuerwehr-Pressewart Olaf Thor. Die Männer rückten auf Knien, mit Wasser am Schlauch, ins Gebäude vor, auf der Suche nach dem Feuer. Im Keller kamen alle Trupps zusammen und halfen sich gegenseitig beim Bekämpfen des Brandes. Flammen züngelten über die Köpfe der Feuerwehrmänner. Nach wenigen Minuten konnte aber bereits „Feuer aus“ gefunkt werden.

Die Feuerwehr Bonndorf musste beim Einsatz mit dichtem schwarzen Rauch kämpfen. | Bild: Olaf Thor

Mit der Wärmebildkamera wurden noch Nachlöscharbeiten vorgenommen. Später wurde alles nochmals kontrolliert und abgelöscht. Geleitet wurde der Einsatz von Hansjörg Ketterer und dem Stellvertretenden Kreisbrandmeister Clemens Huber.

Nach Informationen der Polizei blieb die Bewohnerin des Hauses unverletzt. Das Haus war allerdings – zumindest über Nacht – nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte nach Mitteilung der Polizei bei rund 200 000 Euro liegen.

Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Bonndorf übernommen. Die Feuerwehr Bonndorf war mit 26 Mann, dem Tanklöschfahrzeug, dem Hilfeleistungslöschfahrzeug, dem Löschfahrzeug und dem MTW vor Ort. Ebenso vor Ort waren der Rettungswagen von Bonndorf, der DRK Ortsverein Bonndorf und die Polizei.