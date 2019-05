Bonndorf 15. Mai 2019, 14:53 Uhr

17-Jähriger stürzt mit seinem Leichtkraftrad und kommt vor einem Lastwagen zum Stehen

Ein 17-Jähriger wurde am Dienstag bei einem Unfall mit seinem Leichkraftrad verletzt. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über dein Fahrzeug und rutschte in einen Lastwagen.