Zur Firma: Schreinerei und Möbelausstellung sind geöffnet. Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Für individuelle Einzeltermine oder für Telefonberatungen: 07703/933¦69¦96 oder per E-Mail (info@holz-harmonie.de).Jubiläumswochen zum 15-Jährigen Bestehen vom 12. bis 30. Oktober 2021 mit Aktionspreise zum Dank für das Vertrauen der Kunden.

Auch Tochter Elena Bernhart, Betriebswirtin B. A., hat mit ihren 26 Jahren seit Jahresanfang einen festen Platz im elterlichen Betrieb gefunden. Sie unterstützt Mutter Simone Bernhart in den Bereichen Büromanagement, Beratung und Verkauf. Elena wird auch den Gesundheitssektor weiter ausbauen.

Seit dreieinhalb Jahren ist Sohn Björn Bernhart (28 Jahre) fester Bestandteil im Familienunternehmen. Nach dem Diplom zum Bachelor of Science 2016, Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen, schloss er eine weitere Ausbildung zum Schreiner ab. Demnächst wird er seinem Vater als Schreinermeister zur Seite stehen.

Bonndorf – Aus kleinen Anfängen 2006 heraus entwickelte sich die Schreinerei Holz & Harmonie von Schreinermeister Wolfram Bernhart und seiner Frau Simone Bernhart bis heute zu einem Ausbildungsbetrieb, welcher nun 11 Mitarbeiter beschäftigt. Was einst in der Doppelgarage im Elternhaus in Wellendingen begann, vergrößerte sich innerhalb von 15 Jahren zu einem Unternehmen, das seit Oktober 2011 im Bonndorfer Breitenfeld 5 (Gewerbegebiet Ortsausgang Richtung Münchingen) seinen Standort hat.

Bonndorf (roh) Die Firma Holz & Harmonie von Wolfram und seiner Frau Simone Bernhart bietet unter einem Dach auch Wellness an. Neben professioneller Schlafberatung und Tipps in der (Neu-) Gestaltung von Räumen bis hin zu neuen Fenstern und Haustüren darf Entspannung und Wohlbefinden unter einem Dach nicht fehlen.

Simone Bernhart bringt es auf den Punkt: „Unser Alleinstellungsmerkmal als Schreinerei in Verbindung mit Gesundheit ist uns wichtig.“ Darunter fallen metallfreie Betten und ganze Schlafzimmer aus Zirbenholz gefertigt. „Mit der Zirbe schläft es sich einfach besser. Der angenehme und wohltuende Zirbenduft harmonisiert das allgemeine Wohlbefinden. Ein zehnprozentiger Rabatt von Dienstag, 12. Oktober bis Samstag, 30. Oktober wird den Kunden angeboten.

Der Rabatt wird auch Küchen wie auch auf Saunen und Infrarot-Kabinen gegeben. Hierzu gilt: Entspannen und Regenerieren, Stärkung des Immunsystems, Entgiften und Entschlacken sowie die Hinführung in die innere Balance sollen damit erreicht werden.

Die Kombination aus Flächenheizung, Infrarotstrahler und Salzverdampfer vereinigt in einzigartiger Weise drei Wirkungen: Milde Infrarot-Wärme, individuell dosierbare ABC-Bestrahlung sowie mit Mineralien und Spurenelementen aus natürlichem Salzstein angereicherter Luft. Gesundheit und Wellness in Kombination. Sie unterstützt die Behandlung verschiedener Beschwerden und hat sich so bei Stress und Überanstrengung, Wirbelsäulen- und Muskelbeschwerden, Hautproblemen, Erkältung, Asthma, Schmerzen, Rheumatismus und Migräne bewährt.

Dazu fördert sie die Steigerung des Wohlbefindens, Entspannung & Regeneration und Stärkung des Immunsystems. So kann der Stoffwechsel entgiftet und entschlackt werden. Trägt somit einfach mehr Lebensenergie bei. „Den Alltag eine Weile hinter sich lassen, Körper und Geist entspannen, Vitalität tanken“, sagt Simone Bernhart und meint: „Gönnen Sie sich einfach mehr Lebensqualität – und das in den eigenen vier Wänden.“

Anfang 2022 ist geplant, einen Feng-Shui Kurs mit Wolfram Bernhart anzubieten. Außerdem sollen Kurse und Seminare sowie Ausbildungen im Lightway-Institut stattfinden. Simone Bernhart führt in Geistiges Heilen ein und bietet hierin auch Termine für Heilsitzungen an; gleichfalls verschiedene Wellness-Massagen. Für Samstag, 4. Dezember, ist das Seminar: „Mit der Kraft der Engel ins neue Jahr angesagt.“ Holz & Harmonie wird übrigens anlässlich der Aktion „Langer Samstag“ des Bonndorfer Handel- und Gewerbevereins, (am Samstag, 16. Oktober) bis 18 Uhr geöffnet sein.

Lightway-Institut

Informationen und Anmeldung bei Simone Bernhart, Im Breitenfeld 5, 79848 Bonndorf, Telefon 07703/933¦69¦95 oder per E-Mail (info@lightway-institut.de).

Weitere Infos im Internet unter:

http://www.lightway-institut.de