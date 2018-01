Bonndorf 14 Wohnungen entstehen in der Waldallee

Neue Nutzung für die bisherige Jugendherberge. Der Gemeinderat einstimmig für den Umbau.

Bonndorf – Erleichterung war in der jüngsten Sitzung in den Reihen des Gemeinderats zu spüren. Endlich wird konkret, was aus der alten Jugendherberge wird. Der ortsansässige Bauunternehmer Ralf Hirschbeck hat ein Baugesuch zur Umnutzung und dem Umbau von zwei Gebäuden direkt an der Waldallee in Wohngebäude eingereicht. Einstimmig gab das Gremium für diese Pläne sein Einvernehmen.

Nicole Messerschmid zeigte Entwürfe, wie die beiden Gebäude künftig aussehen werden. Gemeinderätin Patricia Schwanke-Kech zeigte sich gar begeistert: "Das wird ein Schmuckstück!" Wie Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid erläuterte, werden in der ehemaligen sogenannten "Kapelle" vier Wohnungen entstehen, im Haupttrakt soll es zehn Wohnungen mit drei separaten Eingängen geben. Die "Kapelle" soll eine angebaute Treppe erhalten. Wie die Fachfrau im Rathaus weiter mitteilte, werde das Gebäude seinen Charakter behalten. Eine bisher selten große Nachfrage gab es nach den ausgelegten Plänen im Rathaus aus der Nachbarschaft der ehemaligen Jugendherberge, wie Nicole Messerschmid berichtete. Keiner brachte Einwände zu diesem Vorhaben.

Wie Eva Sauter vom Bauunternehmen Hirschbeck auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, ist die Firma derzeit mitten in den Planungen für das Projekt "Waldfrieden". Aus diesem Grund könne auch noch nichts Genaueres zum Ausbau der Wohnungen und der Gestaltung der Gebäude öffentlich gesagt werden.

Auch die Stadtverwaltung selbst reichte zwei Baugesuche ein. Dabei geht es um zwei Glasfaservermittlungsstellen. Das alte Sportheim im Waldstadion soll umgenutzt werden. Ein Teil des Gebäudes wird abgerissen und umgebaut. Wie Bürgermeister Michael Scharf erläutere, gehöre das Gelände der Stadt. In Verhandlungen mit den TuS Bonndorf wurde nach seiner Aussage mit dem Verein eine Entschädigungszahlung seitens der Gemeinde in Höhe von 22 500 Euro vereinbart. Das dritte und letzte sogenannte Pop-Gebäude soll in Wellendingen beim Bürgerhaus gebaut werden. Ein Point of Presence (POP) ist ein Knotenpunkt innerhalb des Breitbandnetzes, der die Verbindungen zwischen zwei oder mehreren Kommunikationsnetzen aufbaut. Beiden Anträgen erteilte das Gremium sein Einvernehmen.

Die letzten Gewerke für das Bürgerhaus in Wellendingen wurden ebenfalls vergeben. Elektroarbeiten für die Summe von 68 600 Euro führt die Firma Elektro Dietsche aus Bonndorf aus. Sieben von acht angeschriebenen Unternehmen gaben bei den ebenfalls beschränkt ausgeschrieben Tiefbauarbeiten für die Außenanlage ein Angebot ab. Günstigster Bieter war die Firma Woll (Bonndorf) mit der Angebotssumme von 214 000 Euro. Das teuerste Angebot lag bei 298 000 Euro. Der Kostenvoranschlag des städtischen Bauamts lag bei 239 422 Euro.

Zwischen den Kostenschätzungen des Bauamtes und Angeboten lagen bisher alle Gewerke für das Bürgerhaus fünf bis zehn Prozent unter den Ansätzen. "Der Kostenrahmen von 1,3 Millionen ist derzeit zu halten", sagte Bürgermeister Michael Scharf.