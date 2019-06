von Gudrun Deinzer

Eine Welt für sich bilden die Schiedsrichter innerhalb der Fußballbezirke. Während die Vereine, ihre Vorstände, Trainer und Spieler, ständig am Sport selbst, der Qualität der Plätze, dem Zusammenhalt der Mannschaften arbeiten, sind es die Schiedsrichter, die einen fairen Spielverlauf erst ermöglichen. Seit 100 Jahren gibt es die Schiedsrichter-Vereinigung Schwarzwald. Und weil seit zehn Jahren deren Obmann, sprich Vorsitzender, der Bonndorfer Guido Seelig ist, haben rund 250 Insider dieses Jubiläum in der Bonndorfer Stadthalle gefeiert.

„Es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass wir hier die Bewirtung übernehmen können“, meinte der TuS-Vorsitzende Norbert Plum im ersten Grußwort. Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Scharf war er auf die Bühne gekommen. Nur ein Jahr jünger sei dieser größte Bonndorfer Verein mit mehr als 1600 Mitgliedern. „Wir haben also darauf gewartet, dass unsere Spiele auch ordentlich gepfiffen werden können“, so Plum.

Scharf versicherte schmunzelnd, dass die Halle nur für dieses Event saniert worden sei, und lud das Auditorium gleich zum Fest der Feuerwehrkapelle Wellendingen ein, die ihr 150-Jähriges feiert. Der Präsident des Badischen Fußballverbands, Thomas Schmidt, gratulierte nicht nur. Er mahnte sportliche Kultur an, machte eine zunehmende Verrohung aus, eben auch auf den Spielfeldern. Ein „Spiegelbild der Gesellschaft“ sah er in der gesunkenen Hemmschwelle. Vorbereitete Präventionen müssten umgesetzt werden. „Wir müssen uns jeglicher Gewalt mit aller Härte entgegenstellen“, so der Präsident des Fußballverbands. Den aktiven Schiedsrichtern müsse jederzeit der Rücken gestärkt werden.

Der Fußball-Akrobat, Patrick Bäurer, begeisterte noch vor seiner Show die ganz kleinen Gäste. | Bild: Gudrun Deinzer

Launig grüßte der Schwarzwälder Bezirksvorsitzende des Südbadischen Fußballverbands, Kuno Kayan, die vielen erschienen „Haudegen“ und zeigte mit der eigenen Geschichte vermutlich viele Parallelen bei den Besuchern auf: Er als Bub wochenends auf dem Platz mit dem Vater, der schon Schiedsrichter und Kassierer der Schiedsrichter-Vereinigung gewesen war, bis er selbst mit 14 die Schiedsrichterprüfung ablegte, zehn Jahre pfiff, um dann in die Funktionärsebene zu wechseln. Die wichtigsten Eckpunkte für Schiedsrichter lägen in der guten Ausbildung ebenso wie in der Kameradschaft.

Glückwünsche und Abschied

Manfred Schätzle, Ehren-Bezirksschiedsrichter-Obmann aus Furtwangen stammend, verband seine Glückwünsche mit dem eigenen Abschied: „Es ist mir ein Bedürfnis all jenen zu danken, die mir treu zur Seite gestanden waren.“ Im Vergleich zu seinen Anfängen sei die Welt der Schiedsrichter heute wesentlich professioneller, meinte Schätzle im Gespräch mit dieser Zeitung. Er sei zufrieden, dass in seiner Laufbahn zahlreiche Talente gefördert werden konnten. Insgesamt 55 Jahre Funktionärsarbeit und 59 Jahre Schiedsrichtertätigkeit hat Schätzle abgeleistet, alleine die vergangen 21 Jahre hat er als Verbands-Schiedsrichter-Obmann und damit als Chef von 1500 Unparteiischen fungiert. Er empfinde bei dem Abschied keine Wehmut. „Ich freue mich auf mehr Zeit mit der Familie und meinen beiden Enkeln“, so Schätzle. Lang anhaltend war der Applaus im Stehen für Manfred Schätzle ebenso wie vorher für Gerald Ingrisch aus der Gruppe Villingen, den Guido Seelig für 60 Jahre Schiedsrichtertätigkeit „mit großem Respekt und der notwendigen Wertschätzung“ ehrte. Walter Bednarek wurde mit dieser Veranstaltung zum Ehrenmitglied gekürt und auch mit der Verdienstmarke des DFB ausgezeichnet. Auch für ihn war es ein Abschied nach 28 Jahren im Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss. „Danke für die unzähligen Stunden an persönlichem Einsatz, Herzblut und Leidenschaft“, rief ihm Guido Seelig zu.

Rückblick auf die Geschichte

Über die nun 100-jährige geschichtliche Entwicklung der Vereinigung informierte Lehrwart Sven Pacher. Das Lehrwesen der Vereinigung in seiner Struktur und die in der aufwändig gestalteten Festschrift präsentierten Ehrenvorsitzenden brachte Bezirks-Lehrwart Jonas Hirt den Besuchern in Erinnerung. Für unterhaltende Höhepunkte sorgten die TuS-Turnerinnen mit einer rot-schwarzen schweißtreibenden Choreographie. Fasziniert waren die Gäste auch von der Showeinlage des Fußball-Freestylers Patrick Bäurer. Für musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Alpensahne.