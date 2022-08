von Ulrike Spiegelhalter

Es ist der traditionelle Auftakt zum Hans-Thoma-Fest: Die Laienspielgruppe Hans-Thoma-Bühne hat die Komödie „Ich bin im Buch, holt mich hier raus“ in alemannischer Mundart aufgeführt. Es war eine großartige und überzeugende schauspielerische Leistung aller Mitwirkenden. Etwa 350 Zuschauer erlebten die beiden Aufführungen im Kurhaus, und oftmals spendete das Publikum zwischendurch Szenenapplaus. Regie führte wieder Konny Baur. Die Wahl der Darsteller hätte nicht besser ausfallen können, die Rollen schienen ihnen geradezu auf den Leib geschrieben worden zu sein.

Die Geschichte spielt im Wohnzimmer der Familie König mit Vater Justus (Michael Schmid) Mutter Priska (Anna Baur), Tochter Minza (Lisanne Klingele) und Schwiegermutter Paula (Katharina Fleig-Mutter), als auf einmal Chaos ausbricht. Priska ist dabei, sich von ihrem Mann zu trennen, als dieser gerade entlassen wurde und aus einem Forschungslabor eine Maschine mit nach Hause bringt, mit deren Hilfe man angeblich bekannte Figuren aus Büchern lebendig werden lassen kann. Die Familie wagte das Experiment und wählte das Buch „Winnetou“. Plötzlich fliegt nun die Wohnzimmertür auf und die Buchfigur (Joshua Spitz) tritt tatsächlich ein. Während die Frauen sich erschrocken verkriechen und Winnetou wieder loswerden wollen, erwecken sie versehentlich weitere Romanfiguren aus anderen Büchern zum Leben.

Plötzlich steht Kapitän Ahab aus „Moby Dick“ (Andres Spitz) im Zimmer. Er schreit nach dem weißen Wal und erlaubt kein Weibervolk an Bord. Doch mit Hilfe der Maschine kann er auch wieder zurück ins Buch geschickt werden. Aber Winnetou ist noch immer im Haus. Er möchte den warmen Stein (Toaster) zum Händewärmen und auch die Sonne (Wohnzimmerlampe) mitnehmen.

Priska will endlich, dass die Maschine verschwindet, aus Versehen gerät sie aber auf Grimms Märchen, und die böse Königin (Ramona Schmidt-Baur) aus dem Märchen „Schneewittchen“ steht im Raum. Sie will die Frau von Justus vergiften und ihn dann heiraten. Da erscheint Agentin Uschi Bruck (Sarah Köpfer) und belehrt, es sei verboten, literarische Figuren zu beleben. Solche Maschinen würden deshalb ausgeforscht, und den Nutzern drohe eine lange Freiheitsstrafe.

Zwischenzeitlich fühlt sich Winnetou sehr wohl im Haus der Familie König, und Tochter Minza verzaubert ihn. Sie küssen sich zum Entsetzen von Vater Justus, der scheinbar ein Date mit der bösen Königin hatte, da ihn ja seine Frau verlassen will. Winnetou bittet ihn um Erlaubnis, seine Tochter zur Squaw nehmen zu dürfen. Später bietet die Königin Priska einen ihrer Äpfel an, doch Winnetou beißt in die Frucht – das Gift wirkt sofort, er fällt leblos auf‘s Sofa.

Zeitensprung nach der Pause: Drei Jahre sind mittlerweile vergangen. Justus kehrt sichtlich gealtert aus Amerika zurück und möchte nun anstelle von Winnetou ins Buch zurückkehren, während dieser in der realen Welt bleiben möchte. Justus besteht die Prüfungen, nur bei der Schießübung trifft er den „sterbenden Schwan“ im Publikum (Joachim Wasmer). Auch der berühmte Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Christof Schelshorn) entsteigt dem Buch, ebenso Graf Dracula (Lukas Schmidt), der als Schornsteinfeger mit seinen scharfen Zähnen und einem Sprachfehler sein Unwesen treibt.

Agentin Uschi Bruck kann die gefährliche Maschine schließlich beschlagnahmen. Winnetou kehrt zu seinem Stamm zurück und überreicht Justus die Häuptlingskette der Apachen. Friede kehrt in der Familie ein – sogar die Eheleute vertragen sich wieder. Der anhaltende Schlussapplaus galt den grandiosen Darstellern ebenso wie auch Regisseurin Konny Baur, den Souffleusen Brigitta Pschera und Martina Baur sowie Maskenbildnerin Dorle Spitz.