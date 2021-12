von Sebastian Barthmes

Wie steht es um die Wasserversorgung in der Gemeinde? Eine Antwort auf diese Frage soll ein Strukturgutachten geben, das Maren Burkert vom Unternehmen Fritz Planung dem Gemeinderat in der jüngsten öffentlichen Sitzung vorstellte. Das Resümee: Es herrsche akuter Handlungsbedarf, sagte ein Gemeinderat. Mehr als vier Millionen Euro muss die Gemeinde investieren, um bestehende Defizite zu beseitigen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.

Das letzte Gutachten wurde vor mehr als 30 Jahren erstellt, der Betrachtungszeitraum endete im Jahr 2016, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann. Für ihr Gutachten erstellte Maren Burkert eine Zustandsanalyse, eine Prognose des Wasserverbrauchs bis zum Jahr 2050 und beschrieb die sich daraus ergebenen nötigen Änderungen. Das Ergebnis: Tatsächlich geht es nicht um Probleme, die in ferner Zukunft auftreten werden, auch jetzt schon ist Wasser im Bernauer Tal nicht im Überfluss vorhanden. Um die Versorgung dauerhaft abzusichern, empfiehlt die Fachfrau eine Lösung im Verbund mit der Nachbarkommune St. Blasien.

Ihr Wasser fördert die Gemeinde Bernau in vier Quellgebieten und sie verfügt über einen Tiefbrunnen und zwei Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 300 Kubikmetern. Die Krunkelbachhütte, der Zeltplatz Wacht sowie die Loipenhäuser Steinernes Kreuz und Rotes Kreuz werden nicht über das Gemeindenetz versorgt.

Mängel hat Burkert bei den bestehenden Anlagen und Gebäuden entdeckt. So sei beispielsweise der Objektschutz nicht aus reichend und auch die Elektroinstallation sei veraltet, jedoch noch in einem guten Zustand. Auch die Wasserverluste seien relativ hoch. Um die bestehende Wassertechnik auf den heutigen technischen Stand zu bringen, müsste die Gemeinde wohl knappe 900.000 Euro investieren.

Viel größer ist der Investitionsbedarf, um die Wasserversorgung in Zukunft jederzeit zu gewährleisten, sagte Burkert. Denn der Bedarf werde steigen und die Schüttung der Quellen eher abnehmen. Für das Gutachten berücksichtigte sie den steigenden Wasserbedarf von Hotelgästen und die Zunahme von Hotelbetten, eine leicht steigende Einwohnerzahl (neue Baugebiete) und neue Betriebe sowie die Tiere, die in landwirtschaftlichen Betrieben gehalten werden.

Im Schwarzwald gehe man angesichts des Klimawandels von einer reduzierten Quellschüttung von circa 30 Prozent aus. Bei einer mittleren angenommenen Schüttung in den kommenden 50 Jahren könne es an einigen Tagen mit Spitzenverbrauch zu Engpässen kommen. Die vorhandene Speicherkapazität reiche nicht aus. Sie gehe aber insgesamt davon aus, dass die Gemeinde den Wasserbedarf in der Regel auch in Zukunft decken können wird. Aber für diese Spitzenzeiten müsse man etwas tun, betonte sie und stellte zwei Varianten vor: Die Gemeinde könne die Wasserversorgung optimieren, indem zum Beispiel die Speicherkapazität auf 1000 Kubikmeter erhöht, neue Quellen fasst, die Blößlingquellen in die zentrale Wasserversorgung eingebunden und ein neuer Tiefbrunnen sowie ein neuer Hochbehälter gebaut werden. Rund 4,5 Millionen Euro würde diese autarke Lösung kosten.

Eine weitere Lösung wäre die Anbindung an das Wasserwerk St. Blasien. Sie hätte auch den Vorteil, dass gleichzeitig auch die Versorgungssicherheit in Menzenschwand und der Anschluss des geplanten interkommunalen Wasserwerks möglich wären. Solche zweiten Standbeine werden vom Land gefördert und von vielen Gemeinden umgesetzt. Für diese Variante müsste neben der Leitung ein neuer Hochbehälter gebaut und die Speicherkapazität im bestehenden Hochbehälter erweitert werden. Es wären aber auch Synergieeffekte wahrscheinlich. Bei dieser Lösung geht Maren Burkert von einer nötigen Investition in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro aus. Größter Vorteil wäre die verbesserte Versorgungssicherheit.

Die Reaktionen

Überaus sportlich seien die genannte Investitionssumme und der vorgetragene Umsetzungszeitraum bis 2026, sagte Gemeinderat Pirmin Spiegelhalter. Ob akuter Handlungsbedarf bestehe, wollte er wissen. Angesichts der langen Planungszeit sollte man jetzt das Thema angehen, bekräftigte Maren Burkert. Das Gutachten bilde die Voraussetzung, um Zuschüsse für die Projekte beantragen zu können. Im kommenden Haushalt sollen dringende Arbeiten bereits berücksichtigt werden, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann.