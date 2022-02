von Susanne Filz

Der Bühlhof im Ortsteil Hof ist einer der ältesten Höfe in Bernau und einer von 22 Hinterwälder-Milchviehbetrieben in Baden-Württemberg. Im Landkreis Waldshut ist er der einzige. Die Milch, die die rund 42 horntragenden Kühe erzeugen, vermarktet der bio-zertifizierte Familienbetrieb über die Schwarzwaldmilch in Freiburg. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Hinterwälder-Zucht. „Die Hauptleistung der Hinterwälder besteht aber in der Landschaftspflege“, sagt Bühlhof-Chefin und Züchterin Hildegard Schelshorn.

Ihre Tiere pflegen in Bernau mehr als 50 Hektar Allmendfläche. Diese Art der Landschaftspflege sei das Alleinstellungsmerkmal des Biosphärengebiets Schwarzwald, sagt sie. Wichtig für die Offenhaltung der heimischen Kulturlandschaft sind die Hinterwälder, weil sie dank ihrer Leichtigkeit und Trittsicherheit auch in Hanglagen weiden können.

Dass die Hinterwälder, die ursprüngliche Schwarzwälder Rinderrasse, sogar Gehölze fressen und verdauen können, komme ebenfalls der Offenhaltung der Landschaft zugute. Hildegard Schelshorn bringt ihre Erfahrungen mit der Hinterwälder-Haltung unter anderem als Vorsitzende des Fördervereins Hinterwälder und in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets im Beirat des Bereichs Landnutzung ein.

Landwirtschaft im Nebenerwerb

Der Bühlhof ist ein Nebenerwerbsbetrieb. Von der Landwirtschaft zu leben sei unmöglich, und selbst als Nebenerwerb funktioniere der Hof nur, weil die gesamte Familie mitzieht. Dass ihre Tochter und ihre beiden Söhne großes Interesse am Erhalt der Landwirtschaft gezeigt hatten, gab ihr und ihrem Mann den Mut, den ererbten Hof ab 2012 mit einem Stallneubau beträchtlich zu erweitern.

Hinterwälder bei einer Zuchtschau im Schwarzwald (Archivbild). | Bild: Kathrin Ganter

Der amtliche Verfahrensweg habe Nerven gekostet, unzählige Arbeitsstunden aller Familienmitglieder am Tag und in der Nacht seien geleistet worden, um den Bau zu realisieren. Ein Laufstall mit ausreichend Platz sollte es werden, der den Hinterwäldern den ruhigen Tagesablauf gibt, der ihnen entspricht.

Lohn der artgerechten Haltung sei, dass der Tierarzt nur selten gebraucht werde. In aller Regel auch nicht für die rund 45 Geburten im Jahr. Derzeit ist ein Stallanbau in Planung, in dem das Jungvieh untergebracht werden soll, das jetzt noch in einem eigenen Stall im alten Ökonomiegebäude des Hofs lebt.

Die ganze Familie hilft mit

Bei der vielen Arbeit zieht die Familie an einem Strang. Die erwachsenen Kinder von Hildegard und Manfred Schelshorn haben inzwischen Lebenspartner und auch die bringen sich trotz ihrer Hauptberufe in die Landwirtschaft ein. Täglich morgens und abends werden die Kühe gemolken, im Sommerhalbjahr wird die große Milchviehherde nach dem Melken auf die Weide geführt, dasselbe geschieht abends in umgekehrter Richtung.

Die Weiden der Schelshorns liegen von relativ hofnah bis etwa 1200 Meter Höhenlage. Es sind Wege von bis zu zwei Kilometern, erzählt Hildegard Schelshorn. Das Grünfutter für den Winter erzeugen die Schelshorns selbst. Es stammt von den gut 30 Hektar großen, in ganz Bernau verstreuten Mähflächen.

Ein Drittel weniger Milch

Hinterwälder Kühe geben nur etwa ein Drittel der Milchmenge, die Hochleistungskühe bringen. „Man muss halt mit weniger zufrieden sein“, sagt sie. Bei der Haltung gehe es nicht vorrangig um Milch und Fleisch, sondern vor allem um die Landschaftspflege und den Rassenerhalt. Beides wird öffentlich gefördert.

Während die Milchkühe abends wieder in den Stall gebracht werden, verbringen im Sommer rund 40 weitere Schelshorn-Rinder und -Kälber Tag und Nacht auf der Weide. Einmal täglich schaut jemand vom Hof nach den Tieren. Die meisten von ihnen werden an Züchter verkauft. Einzelne Tiere, die sich dafür nicht eignen, werden geschlachtet. Das Fleisch der Hinterwälder gilt in der gehobenen Schwarzwald-Gastronomie als Delikatesse.

Fleisch bei Hinterwälder Wochen kosten

In der Region kann man es etwa während der alljährlichen Hinterwälder Wochen kosten, die in Mitgliedsgemeinden des Biosphärengebiets stattfinden. Hinterwälder Rinder sind auch in der Schweiz gefragt. Jenseits der Grenze seien die Landwirte allerdings besser gestellt als die deutschen, sagt Schelshorn. „Hier sind die Preise für Milch und Fleisch aber andere, schon mit 35 Tieren kann man dort im Hauptberuf leben.“

Die Hinterwälder Das Hinterwälderr Rind stammt vom Kelten Rind, informiert der Fördervereins Hinterwälder auf seiner Internetseite. Die Hinterwälder sind demnach die kleinste mitteleuropäische Rinderrasse. Die Rasse hat sich den rauen und kargen Verhältnissen ihres Zuchtgebietes angepasst wurde durch die abgeschiedene Lage wenig von anderen Rinderrassen beeinflusst.

Hildegard Schelshorn, die selbst in einer Landwirtschaft am Bodensee aufgewachsen ist, und ihr Mann Manfred sind in 38 Ehejahren noch nie in Urlaub gefahren, nicht einmal auf Hochzeitsreise. Die Tagesabläufe in ihrer Landwirtschaft hätten das nicht erlaubt. Was schätzen die Schelshorns so sehr an ihrer Arbeit, dass sie dafür gerne Opfer wie dieses bringen?

Erstens mögen sie die Arbeit mit den Tieren und mit der Natur. Es sei aber auch der Respekt vor dem, was Eltern und Großeltern erarbeitet haben. „Wir haben von Kindheit an freiwillig mitgeschafft. Wenn man damit aufgewachsen ist, sieht man das nicht rein materiell, sondern fühlt auch die Verpflichtung, das Geschaffene für spätere Generationen zu erhalten“, erklärt Hildegard Schelshorn.