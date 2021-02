von Susanne Filz

Herr Bauer, Sie sind direkt nach Ihrer Schulzeit an der Wirtschaftsschule als Sachbearbeiter zur Kurverwaltung Bernau gekommen. War es Ihr Traumberuf, Touristiker zu werden?

Als Kind wäre ich gerne Schnitzer geworden. Ich habe die Bernauer Männer bewundert, die diese schönen und nützlichen Dinge herstellen konnten. Aber die Zeiten waren in den 1970er Jahren schon andere und ich wollte auf jeden Fall etwas für Bernau tun.

Wie muss man sich einen typischen Schwarzwaldurlaub der 1970er Jahre in Bernau vorstellen?

Bernau war damals kein verschlafenes Dorf. Der Tourismus – oder Fremdenverkehr, wie es damals hieß –, hatte schon große Bedeutung. Der Luftkurort Bernau war sehr bekannt als das Hochtal im Schwarzwald, in dem Natur, Erholung, Gastlichkeit, aber auch Kunst und Kultur eine große Rolle spielen, und hatte als Wintersportort einen exzellenten Ruf. In der touristischen Infrastruktur waren wir damals Vorreiter. Es gab ein Loipennetz, gewalzte Wanderwege, sieben Skilifte und seit Mitte der 1970er Jahre gemeinsam mit Todtmoos die Schlittenhunderennen.

Was waren damals die Aufgaben einer Touristinfo?

Eigentlich dieselben wie heute, nur dass heute alles viel umfangreicher geworden ist. Wir mussten zum Beispiel etwa Veranstaltungen und Unterbringungen organisieren, Prospekte verschicken, für die Gäste vor Ort da sein, zugkräftige Ideen entwickeln.

Was, denken Sie, waren die Meilensteine für die Entwicklung der Tourismusgemeinde Bernau?

Da gab es zahlreiche. Wichtig war der Bau des Kurhauses Ende der 1960er Jahre. Da hatte man einen Treffpunkt. Als vorausschauend erwiesen hat sich auch die Einrichtung des Wintercampingplatzes und der Bau des Feriendorfes Rechbergblick mit 36 Häusern in Holzbauweise. Meilensteine in den vergangenen Jahren waren der Premiumweg Bernauer Hochtal Steig, die Inklusiv-Gästekarte und die Generalsanierung des Kurhauses. Das Schneeskulpturen-Festival war von Anfang an ein Erfolg.

Es gab aber auch bedeutende Investitionen von Gastgebern.

In den letzten eineinhalb Jahrzehnten haben Bernauer Hoteliers mehr als 15 Millionen Euro in die Hand genommen, haben neue Zimmer geschaffen und Wellnessbereiche. Im Sternebereich sind wir überdurchschnittlich unterwegs, bei den Hotels und bei den Ferienwohnungen. Das „Rössle“ etwa schafft gerade Tagungsräume und erweitert den Küchenbereich.

Werner Baur war 40 Jahre lang Geschäftsführer der Touristinfo Bernau.

Wie kommen die Betriebe durch die Krise?

Unsere familiengeführten Betriebe können eine Situation wie die jetzige noch am ehesten abfangen. Betriebe, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten, verlieren oft ihre Kernmannschaft. In Familien, die zusammenstehen, sieht das anders aus.

Bernau ist, anders als St. Blasien oder Häusern, nicht Mitgliedsgemeinde bei der Hochschwarzwald Tourismusgesellschaft (HTG) geworden. Warum?

Weil wir möchten, dass der Weg, den der Tourismus geht, bei uns in Bernau bestimmt wird. Wo es Sinn macht, arbeiten wir mit der HTG ja auch zusammen. Etwa beim Hochschwarzwald Gipfel-Trail, ein Mountainbike-Trail, der das Feldberggebiet durchzieht. Weitere gemeinsame Projekte haben wir unter anderem mit Kommunen der Region St. Blasien, mit der Schwarzwaldregion Belchen und der Ferienwelt Südschwarzwald, dem Naturpark Südschwarzwald und dem Biosphärengebiet Schwarzwald. Wir in der Touristinfo waren immer Teamplayer und haben gemeinsam mit anderen viel erreicht.

Haben sich eigentlich die Schneeerzeuger bewährt, die die Gemeinde vor etwa zwölf Jahren angeschafft hat?

Ja. Wenn es sie nicht gäbe, könnten wir den Skibetrieb nicht aufrechterhalten. Wir sehen die Schneezeuger als Ergänzung. Bei unserer Höhenlage fehlt ja oft nicht viel, damit man fahren kann. Uns geht es nicht um Skibetrieb um jeden Preis. Ohne Naturschnee geht bei uns nichts.

Seit diesem Winter ist Bernau mit Feldberg, St. Blasien und Todtnau Mitglied im Liftverbund Feldberg. Was bringt das dem Bernauer Tourismus?

Ziel ist die professionellere Vermarktung des gemeinsamen Skigebiets, vor allem über die gemeinsame Webseite des Verbunds. Wenn der erste Schnee fällt, gehen die Leute auf diese Seite. Der Feldberg ist außerhalb der Alpen das größte Skigebiet Deutschlands. Da dazuzugehören ist eine feine Sache. Das größere Verbundgebiet entzerrt außerdem auch den Skibetrieb insgesamt. Das ist aus Gründen des Naturschutzes und der Verkehrslenkung sehr wünschenswert. Ein weiterer Vorteil ist das moderne Kassensystem und das Drehkreuz.

Sie stammen selbst aus Bernau, sind hier aufgewachsen. Wie hat sich das Leben hier in den Jahrzehnten verändert?

Den Zusammenhalt von früher gibt es auch heute noch. Die Vereine spielen dabei eine große Rolle. Aber auch in anderen Bereichen – Landwirtschaft, Betriebe, Gemeindeverwaltung – pflegt man immer noch das Miteinander. Das ist letztendlich die Stärke von Bernau. Ohne die gemeinschaftlichen Anstrengungen wäre hier vieles nicht möglich. Beispiel Loipenverein: Wenn wir das ehrenamtliche Engagement nicht hätten, wäre ein Angebot in der Breite nicht bezahlbar.

Gibt es Erlebnisse aus Ihrer Dienstzeit, die Ihnen in Erinnerung bleiben?

Vor allem behalte ich den guten Kontakt mit den Menschen in Erinnerung. Ich denke gerne zurück an die unzähligen Hans-Thoma-Festtage, die Holzschneflertage, an zurückliegende Dreharbeiten zu Fernseh-Dokumentationen. An die Begegnungen mit alten Bernauer Handwerkern, die heute gar nicht mehr leben. Zum Beispiel mit dem Kübler Josef Kaiser, ein Könner seines Fachs, vor dem viele Handwerker den Hut gezogen haben, weil er so genial war.

Was möchten Sie Ihrem Nachfolger im Amt Matthias Wendle mit auf seinen beruflichen Weg geben?

Offen zu sein für Neues, aber dabei abwägen und berücksichtigen, was zu Bernau passt und was nicht. Den Nachhaltigkeitsgedanken und den Qualitätsgedanken im Auge behalten. Entscheidungen zu fällen, die die einheimische Bevölkerung mitgehen und mittragen kann.

Gibt es in Ihrem Leben ein Motto?

Meine Leitlinie war: Wohin die Reise geht, hängt nicht davon ab, woher der Wind weht, sondern wie man die Segel setzt.

Was werden Sie nach Ihrer Zeit in der Bernauer Touristinfo tun?

Reisen und den Schwarzwald zu Fuß und per Mountainbike erkunden. Sicherlich werde ich mich weiterhin für alle Bernauer Themen interessieren, aber ich werde dann nichts mehr beeinflussen wollen.