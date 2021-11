von Ulrike Spiegelhalter

Mit der Touristinfo haben die Bernauer Vereine ihre Termine im Winterhalbjahr 2021/2022 besprochen. Kurgeschäftsführer Matthias Wendle und Sandra Mittermaier von der Kurverwaltung haben sie nunvorgestellt. Auftakt ist die Weihnachtstour am ersten Adventswochenende, 27. und 28. November, an dem die Besucher einen Blick hinter die Kulissen der Werkstätten und Läden in den Ortsteilen werfen können. Von 6. bis 12. Dezember wird eine Krippe im Pavillon aufgebaut, die bis 16. Februar zu sehen ist. Der Termin für das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Bernau-Außertal steht noch nicht fest, das Konzert findet am 28., 29. oder 30. Dezember statt.

Das neue Jahr beginnt mit dem Dreikönigskonzert des Musikvereins Bernau am 5. Januar im Kurhaus, Stuhlkonzert und Tombola entfallen. Die Narrenzunft wird am 7. Januar in den Bernauer Wirtschaften die Fasnacht ausrufen. Die Skischule Bernau plant die Bernauer Skisportwoche Nordisch von 10. bis 14. Januar, die Sportwoche Alpin von 17. bis 21. Januar und der Musikverein Bernau möchte am 29. Januar die Deutsche Musikanten-Skimeisterschaft veranstalten. Am 29. Januar findet auch das Kinderskifest Nordisch im Loipenzentrum statt und am 30. Januar ist das Kinderskifest Alpin am Spitzenberg mit den Siegerehrungen im Freien.

Für den 1. Februar ist der Kreis-Jugend-Skitag am Skilift Spitzenberg geplant. Das sechste Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival in Innerlehen soll von 3. bis 6. Februar stattfinden. Am 3. Februar ist die Baden-Württembergische Jugend-Skimeisterschaft am Hofeck geplant und am 12. Februar ist am Skilift Hofeck der DSV Ski-Teak-Cup – ein Nachwuchsrennen – geplant.

Der Frauenverein eröffnet die Fasnacht am 19. Februar im Kurhaus, für den „Schmutzige Dunnschtig“ am 24. Februar ist der traditionelle Ablauf geplant mit Kindernachmittag der Narrenzunft und dem Hemdglunki- Fackelabfahrtslauf mit der Ski-Zunft. Der Gildenabend der Narren ist am 25. Februar. Am 1. März soll die Hexenverbrennung mit der Guggenmusik Gugge-Dubel stattfinden, die am 4. März zum Abschluss der närrischen Tage zur Buurefasnet im Kurhaus einladen möchte. Einen Tag später, am 5. März, findet der Rechberg-Pokal Langlauf statt. Den Winter beschließen sollen die Vereinsmeisterschaften Alpin am 11. März und die Nordischen am Wochenende 12. und 13. März, verbunden mit den Langlauf-Bezirksmeisterschaften, sowie am 19. und 20. März eventuell der DSV Next Generation Skicross am Hofeck.