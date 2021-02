von Sebastian Barthmes

Vögel leben schon seit mehreren Jahren nicht mehr in der Voliere im Kurpark. Was soll mit dem Gebäude geschehen? Um Ideen zu sammeln, hatte Bürgermeister Alexander Schönemann einen Aufruf gestartet – etliche Bürger reichten Vorschläge ein, die nun dem Gemeinderat vorgestellt wurden. Eine Entscheidung fiel aber noch nicht, mehrere Ideen will sich der Bürgermeister genauer erläutern lassen.

Die Ideen

Vielfältig sind die Ideen, die Bürger eingereicht hatten. Schönemann unterteilte sie in mehrere Themengebiete: Jeweils mehrere Ideen könne man unter dem Begriff Sport, Kinderspielplatz, Erholung, Tierhaltung und Ausstellung zusammenfassen, erläuterte er. Vorgeschlagen wurde beispielsweise ein Boulefeld, die Montage von Tischtennisplatten oder das Aufstellen von Fitnessgeräten. Auch interessante Spielgeräte für Kinder können sich Ideengeber dort vorstellen. Vielleicht wäre eine überdachte Sitzgelegenheit für ältere, aber auch jüngere Kurparkbesucher dort möglich, wenn ohnehin schon ein Dach existiert.

Ein Hühnerstall

Durchaus viel Beachtung erhielt auch die Idee, dort einen Hühnerstall einzurichten, der besonders für die Grundschüler und die Kindergartenkinder eine Attraktion sein könnte. Auch die Mineraliensammlung, die im Rathaus aus Platzmangel vor einiger Zeit abgebaut wurde, könnte dort wieder präsentiert werden.

Qual der Wahl

Einen Beschluss müsse es noch nicht geben, sagte Schönemann in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung, wichtig sei ihm ein Stimmungsbild. Die Vielfalt der eingegangenen Ideen lobten alle Gemeinderatsmitglieder. Bei der Wahl eines Favoriten taten sich die Mitglieder des Gremiums allerdings schwer. Der Idee, dass in der ehemaligen Voliere ein Hühnerstall untergebracht werden könnte, konnten mehrere Redner etwas abgewinnen.

Sorge um die Pflege des Geflügels

Der Ideengeber hatte geschrieben, Kindergartenkinder und Grundschüler hätten dann die Möglichkeit, sich mit den Tieren zu beschäftigen. Allerdings, so der mehrfach vorgebrachte Einwand, müsse man sich um Hühner an jedem Tag, also auch sonntags und während der Ferien, kümmern. Ob das auf Dauer funktionieren könne, schien manch einem Gemeinderat fraglich. Nicht sinnvoll erschien es dem Gremium, dort einen zweiten Kinderspielplatz einzurichten – beim Kurhaus bestehe schon einer, der auch gut angenommen werde.

Die realistische Einschätzung

Angesichts der angespannten Kassenlage könne die Gemeinde für die Neugestaltung des Bereiches um die ehemalige Voliere derzeit ohnehin kaum Geld ausgeben. Die Idee, das Gebäude zu öffnen, um dort Schattensitzenplätze zu schaffen, und auf der Fläche davor vielleicht zwei Tischtennisplatten aufzustellen, sei wohl am wahrscheinlichsten schnell umsetzbar. Zudem würde so der Kurpark für alte und junge Menschen attraktiver werden.

Suche nach Zuschüssen

Jetzt will sich Bürgermeister Alexander Schönemann auf die Suche nach möglichen Förderprogrammen machen und sich einige Ideen, zum Beispiel den Hühnerstall, genauer erläutern lassen. Denn vor einer Entscheidung über das Areal, darin waren sich alle einig, müsse man sich genau überlegen, was dort entstehen soll.