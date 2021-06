von Susanne Filz

In manchen Jahren sind es bis zu 40 Einsätze, zu denen die Bernauer Bergwacht-Ortsgruppe gerufen wird. Viele Arten von Missgeschicken ereignen sich zwischen Berg und Tal, bei denen sich Menschen selbst nicht mehr helfen können. Die meisten beim alpinen Wintersport, wie Bergwacht-Vorsitzender Axel Schmidt berichtet. Um in Gefahrensituationen retten zu können, braucht es Wissen und Können. Bei der Bergwacht Bernau hat gerade eine neue Ausbildung begonnen. Wie die verläuft und wer dafür geeignet ist, hat diese Tageszeitung vor Ort recherchiert.

Der Nachwuchs An Nachwuchs herrscht bei den Bernauer Bergrettern kein Mangel, das war aber auch schon anders. „Zwischen 2014 und 2016 hatten wir uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Ausbildung besser bewerben können und haben die Jugendbergwacht gegründet“, so Vorsitzender Axel Schmidt. Dieses Angebot sei ein Volltreffen gewesen. „Innerhalb von einem Jahr ist die Gruppe auf 20 gewachsen – und so viele sind es bis heute geblieben.“

28 aktive Mitglieder und acht Anwärter hat die Bergwacht Bernau aktuell. Rund zwölf von ihnen machen sich an diesem Dienstagabend, dem Probenabend des Vereins, von der Rettungswache aus mit mehreren Fahrzeugen auf in Richtung Krunkelbachhütte. Hier in der Nähe soll an einem felsigen Hang ein gestürzter Wanderer mit einer medizinischen Rettungstrage aus der Tiefe hinauftransportiert werden. Eins wird hier gleich klar: Trittsicherheit ist in einem Gelände wie diesem absolut Voraussetzung. Kraft auch. Die braucht die Mannschaft an den Seilen, um den Patienten in seiner Trage über Felsvorsprünge und steile Stellen hinaufzuwuchten. Und das Bergwachtmitglied, das an diesem Abend den Patienten spielt, ist kein Leichtgewicht. Die Männer an den Seilen schwitzen.

Bei Einsätzen hängen an den Gürteln der Bergretter gewichtige Hilfsmittel. | Bild: Susanne Filz

„Eine gewisse Fitness sollte man bei uns schon mitbringen“, erklärt Axel Schmidt. Und Skifahrer muss man sowieso sein, denn rund 70 Prozent der Unfälle passieren auf der Piste oder im freien Gelände. Und manchmal sogar schon beim Skilift, wie Axel Schmidt erklärt. Die Einsätze der Bergretter sind denkbar unterschiedlich. „Das reicht von Ski- und Snowboardunfällen über Waldarbeiterunfälle und Wanderer, die sich verlaufen haben, bis zum gestürzten Mountainbiker.

Seilkunde muss beherrschen, wer im steilen Gelände bestehen will. | Bild: Susanne Filz

Zwei Jahre dauert die Bergwacht-Ausbildung, und die sei anspruchsvoll und ernsthaft. Eine der Voraussetzungen erklärt Schmidt: „Man sollte ein technisches und medizinisches Interesse haben.“ Von den 500 vorgeschriebenen Ausbildungseinheiten, die einmal wöchentlich und teils auch an Wochenenden stattfinden, nimmt allein die medizinische Ausbildung 200 Einheiten ein. Diagnose von Unfallbildern, Fixierung von Brüchen, Lagerung und Abtransport von Verletzten, dem Verletzten auch psychische Unterstützung bieten – all das gehört dazu. Die Bergwacht Bernau arbeitet bei der Ausbildung mit dem Bernauer Arzt Friedhelm Bork zusammen. Da einige der Bergwachtmitglieder in medizinischen Berufen arbeiten, hat die Bergwacht Bernau auch eigene Ausbilder.

Hineinschnuppern Wem gefallen könnte, was es bei der Bergwacht zu lernen und zu tun gibt, der dürfe jederzeit eine der allwöchentlichen Proben besuchen, die dienstags um 19 Uhr in der Rettungswache beim Liftparkplatz in Bernau abgehalten werden, sagt Axel Schmidt.

Vereinsmitglieder in der Bergwacht-Ausbildung heißen Anwärter. Anwärter werden kann man mit 15 Jahren werden, nach oben gibt es keine Altersbeschränkung. Ab einem gewissen Stand ihrer Ausbildung gehen die Anwärter auf Einsätze mit. „Aber immer so, dass es dem Zweck der Ausbildung dient.“ Inzwischen gibt es auch Frauen im Team. Derzeit hat die Ortsgruppe zwei Frauen in der Ausbildung, zwei weitere sind aktive Mitglieder.

Bei der Probe erklärt eine von ihnen einem jungen Bergwachtmitglied, wie man Seile und Karabiner handhabt. Es sieht kompliziert aus und ist es wohl auch. Seilkunde gehört unbedingt zur Ausbildung bei der Bergwacht, Sicherung ist bei der Rettung im Gelände das A und O. Die praktische Ausbildung umfasst unter anderem Sicherungstechniken, Abseiltechniken und Felsrettung. Zum technischen Teil gehört eine alpine Grundausbildung mit Wetterkunde, Orientierung im Gelände, dem Umgang mit Kartensystemen und GPS. Auch eine Funkerausbildung und einige Stunden in Naturschutzrecht erhalten Anwärter, denn schließlich sei Naturschutz ein Vereinszweck der Bergwacht, erklärt Axel Schmidt.