von Ulrike Spiegelhalter

Zwei äußerst unterschiedliche Winter liegen hinter dem Verein Langlauffreunde Rot-Kreuz-Loipe – die Bilanz präsentierte Vorsitzender Andreas Mutterer in der überdurchschnittlich gut besuchten Hauptversammlung im Kurhaus. Während der Verein im Winter 2019/20 einen Verlust verzeichnete, schloss er die vergangene Saison mit einem Plus ab.

Im Winter 2019/20 war nur an zwölf Tagen Langlaufbetrieb möglich. Und von den fast 63 Einsatzstunden der Loipenwalzen fielen 30 Stunden beim Präparieren der Skipisten an. Hinzu kam erstmals zehn Stunden, um die Skisprungschanze in Menzenschwand zu präparieren. Zum Einsatz kam dort eine ausgeliehene Schneelanze.

Somit sei alle Vor- und Nachbereitung der Saison umsonst gewesen, sagte Mutterer. Den Winter schloss der Verein mit einem Verlust in Höhe von rund 10.000 Euro ab. Gewinn erwirtschaftete der Loipenverein dagegen in der vergangenen Saison – das Plus lag bei rund 31.450 Euro.

Traumhafter Winter

Der Winter 2020/21 sei wie ein Traum gewesen, es habe immer und überall Schnee gegeben, schwärmte Andreas Mutterer in der Hauptversammlung. Im Dezember hatte der Verein ein auf die Corona-Krise ausgerichtetes Wintersportkonzept erarbeitet und den Bürgermeistern sowie der Bürgermeisterin der Kommunen im Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien vorgestellt (wir berichteten).

Das Ziel sei es gewesen, ein Verkehrschaos in den Wintermonaten zu vermeiden, indem der Publikumsverkehr entzerrt wird. Dafür wurde das Wintersportangebot dezentraler organisiert, es gab zusätzliche attraktive Einstiegspunkte. Diese Idee der Einstiegspunkte in der gesamten Region sei gut angekommen, sagte Mutterer, der Verein habe sehr positive Rückmeldungen, vor allem durch viele neue Rodelmöglichkeiten, erhalten.

Für den Bernauer Loipenverein bedeutete das besondere Wintersportkonzept viel und zusätzliche Arbeit. Täglich waren die Walzen für die Präparierung der Loipen, der Wanderwege und Rodelbahnen auf 150 Kilometern unterwegs. Die beiden Walzen seien total ausgelastet gewesen, sodass eine dritte Maschine leihweise zum Einsatz gekommen sei. Die drei Maschinen waren insgesamt 766 Stunden im Einsatz, davon unter anderem 326 Stunden im Loipenzentrum, 66 Stunden in St. Blasien, 27 in Todtmoos und 37 in Herrenschwand. Benötigt wurden hierfür 8600 Liter Diesel.

Steigende Mitgliederzahl

Die alte Pistenwalze hat der Verein Langlauffreunde Rot-Kreuz-Loipe Bernau ins Allgäu verkauft und die zuvor geliehene neue Walze gekauft. Angeschafft wurde auch eine neue Beschneiungsanlage. Die Zahl der Vereinsmitglieder sei auch ohne aktive Werbung um 100 Mitglieder im laufenden Jahr auf nunmehr 1207 angestiegen, sagte Andreas Mutterer.

Kleine Äderungen gab es bei den Wahlen. Andreas Mutterer bleibt Vorsitzender, Florian Zimmermann, Forstrevierleiter in Menzenschwand, ist neuer stellvertretender Vorsitzender (Markus Kaiser kandierte nicht mehr). Neue Beisitzer sind Daniel Goos (Tourismus), Markus Kaiser (Landwirtschaft und wirtschaftliche Beratung), Markus Schwer (Mitgliederbetreuung) und der Musiker Max Mutzke als „Loipenbotschafter“. Ohne Gegenstimme genehmigt haben die Mitglieder die vor sechs Jahren eingeführte Ehrenamtspauschale, für die „Arbeiter“ im Verein, wie es hieß. Dazu gehören auch die Pistenwalzenfahrer und die wohl einzige Pistenwalzenfahrerin im Schwarzwald, Lisa Köpfer.