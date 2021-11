von Jürgen Glocker

Obdachlosigkeit ist ein schlimmes Schicksal. Alle, die, aus welchen Gründen auch immer, den Unbilden des Klimas und des Wetters, Hitze, Kälte, Sturm, Regen und Schnee schutzlos ausgeliefert sind, die keinen Rückzugsort besitzen, an dem sie und ihre Familie ungestört leben können, sind Gefahren und Gefährdungen aller Art ausgesetzt. Vom Begriff der „transzendentalen Obdachlosigkeit“ (Georg Lukács) und seinen Weiterungen muss noch nicht die Rede sein.

Das Wort „Haus“ geht auf eine indoeuropäische Wurzel mit der Grundbedeutung „Bedeckung, Umhüllung“ zurück. Vor diesem Hintergrund müssen beispielsweise die zahlreichen Gemälde von Horst Antes gesehen werden, die ein schützendes, Obdach bietendes Gebäude in den Blick rücken. Oder man denkt an Rainer Maria Rilkes Gedicht „Herbsttag“: „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.“ Ein geschütztes Leben: Das ist ein hohes Gut.

In diesem Kontext ist das Bild „In Bernau Dorf“ zu deuten, eine frühe Arbeit Hans Thomas, die er 1859, vor dem Eintritt in die Karlsruher Kunsthochschule, angefertigt hat. Das Gemälde zeigt ein Schwarzwaldhaus und seine Besitzer vor der Eingangsfront, das Elternhaus von Veronika Schmidt, der Ehefrau seines Lehrers Markus Stöhr. Thoma hat es offensichtlich voller Bewunderung wahrgenommen, denn er war in eine arme Familie hineingeboren worden. Es dauerte lange, sehr lange sogar, bis er sich ein Haus bauen konnte. Gleichwohl musste er nie auf ein schützendes Obdach verzichten.

In seinem Bild „In Bernau Dorf“ hat Hans Thoma das Elternhaus der Ehefrau seines Lehrers Markus Stöhr festgehalten. | Bild: Hans-Thoma-Kunstmuseum

Dass eine Behausung, die Schutz bietet, auch für Menschen von hoher Bedeutung ist, die kein sesshaftes Leben führen und in einer entsprechenden Kultur leben, macht die Ausstellung der diesjährigen Hans-Thoma-Preisträgerin Ulrike Ottinger im Bernauer Kunstmuseum noch bis zum Sonntag, 14. November, deutlich. Denn dort ist unter anderem eine Fotografie zu sehen, die ein betagtes mongolisches Paar in traditioneller Kleidung vor einer Jurte, ihrem Heim, zeigt.

Die parallele Struktur der beiden Bilder springt, bei aller motivischen Distanz, ins Auge und hätte den kunsthistorischen Raum- und Zeitüberwinder Aby Warburg mit Sicherheit gefreut. Das Wort „Jurte“ geht zurück auf russisch-türkische Wurzeln mit Bedeutungen wie „Besitztum, Haus, Wohnung, Heimat“. Die Fotografin und Künstlerin zeigt uns, wie verschieden sie aussehen können: Schutz, Heim und Heimat.

Die Ausstellung der Thoma-Preisträgerin und der begleitende Katalog laden zu den unterschiedlichsten kulturhistorischen Exkursionen ein. Und sie regen auch dazu an, die Thoma-Abteilung neu in den Blick zu nehmen. Das Bernauer Museum demonstriert einmal mehr, dass hohe künstlerische Qualität und eine professionelle Präsentation große Freude machen können.