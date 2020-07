von Claudia Renk

Mehrheitlich, aber durchaus begleitet von skeptischen Stimmen, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Auftragsvergabe für ein Organisationsgutachten für Verwaltung, Tourist-Info und Museen. Zum Zuge kam der wirtschaftlichste Anbieter, die Firma Allevo Kommunalberatung, die ein Nettohonorar von 16200 Euro veranschlagt. Insgesamt hatte die Verwaltung von drei entsprechenden Firmen Angebote eingeholt.

„Nach einer gewissen Zeit muss man schauen, wie sich Anforderungen und Erwartungen geändert haben, und dann Anpassungen vornehmen“, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann zu Beginn der Diskussion über diesen Tagesordnungspunkt. Zuletzt habe die Nachbargemeinde St. Blasien ein solches Gutachten erstellen lassen. „Das soll kein Schlechtreden sein, für mich ist das ein nach vorne schauen“, betonte er. Bereits in der Klausurtagung des Gremiums sei über diesen Plan diskutiert worden, 20.000 Euro seien dafür eingeplant.

„Ich persönlich bin kein Freund solcher Gutachten für so eine kleine Einheit“, eröffnete Armin Spitz die Diskussion. Er verwies darauf, dass im Rathaus eine junge, gut ausgebildete Mannschaft tätig sei und plädierte dafür, das Geld lieber woanders auszugeben. Der Bürgermeister gab zu Bedenken, dass es fraglich sei, ob die Rathausmannschaft die personellen Kapazitäten für eine Umstrukturierung neben dem laufenden Betrieb habe: „Wir sind auf externe Unterstützung und deren Knowhow angewiesen“. „Die Mitarbeiter freuen sich darauf und sind gespannt, was rauskommt“, sprach sich Markus Baur für das Organisationsgutachten aus. Es sei allerdings wichtig, so betonte er, das der Personalrat eingebunden werde.

Eher kritisch äußerte sich dagegen Friedhelm Bork: „Ich glaube, die Effizienz ist sehr klein für den Preis.“ Er habe sich in St. Blasien erkundigt, dort sei eine Person ersetzt worden, die ausgeschieden sei. „Aus Haushaltsgründen muss ich das absolut ablehnen“, sagte Bork. Er habe mit dem St. Blasien Kollegen gesprochen, entgegnete Schönemann, dieser sei sehr angetan gewesen von dem Ergebnis. Es habe sowohl räumliche als auch organisatorische Änderungen angestoßen.

Als zweischneidig bezeichnete Manfred Franz das Vorhaben. Seiner Ansicht nach hätte man auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in der Verwaltung anstoßen können. 20.000 Euro auszugeben sehe er bei der aktuellen Haushaltslage als sehr schwierig an, zumal man nicht wisse, wie sich die Lage weiter entwickele. Das Strukturgutachten, das keine Dringlichkeit habe, werden das Defizit weiter erhöhen.

„Ich habe relativ bald solche Runden eingeführt mit dem ganzen Rathaus“, erklärte der Bürgermeister zu den angeregten internen Veränderungsprozessen. Dabei seien einige Vorschläge gekommen, aber den großen organisatorischen Wurf mache man so nicht. „Ich halte das durchaus für einen Gewinn, je früher, desto besser“, plädierte er für das Gutachten. Hansjörg Klesse gab zu Bedenken, dass das Betriebsklima unter der Arbeit mit einem externen Büro leiden könnte, und auch Daniel Goos sprach sich dafür aus, das Personal möglichst gut einzubinden.

Matthias Schweizer sprach sich für das Gutachten aus, da es im Rathaus viele personelle Veränderungen gegeben habe. Wichtig sei aber die Transparenz für den Bürger. Außerdem plädierte er dafür, zuerst die geplante neue Computeranlage im Rathaus zu installieren. Das, so Schönemann, sei bereits auf dem Weg.

Eine ganz aktuellen Aspekt brachte Liane Schmidt ins Spiel: grundsätzlich könne sie dem Gutachten zustimmen, frage sich aber angesichts des Brandes im Kaiserhaus, ob das Geld nicht besser für einen Löschwasseranschluss dort oben genutzt werden sollte. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, entgegnete der Schönemann und skizzierte auf Nachfrage der Räte den geplanten Ablauf des Gutachtens. Vier bis sechs Monate solle die Ausarbeitung dauern, er gehe davon aus, dass der Preis auch angesichts etwaiger Einschränkungen durch Corona fix bleibe.

Mit sechs Stimmen dafür, drei dagegen und einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat schließlich dafür, den Auftrag für das Gutachten zu vergeben.