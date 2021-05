von Christiane Sahli

Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Ursula Wäschle-Weiger den Kirchenchor Bernau geleitet – eine Zeit, in der für sie die Freude an der Chorarbeit nie aufgehört hat. Am Sonntag stand nun der Abschied an, im Gottesdienst übergab die langjährige Dirigentin den Taktstock an ihrer Nachfolgerin Iris Tjoonk.

Der Werdegang

Aus einer musikalischen Familie stammend, entdeckte Ursula Wäschle-Weiger, aufgewachsen in Freiburg, schon früh ihre Liebe zur Musik. Zunächst lernte sie Blockflöte und sammelte Erfahrungen bei „Jugend musiziert“. Später kam das Klavier hinzu und mit ihrer Mutter, einer begeisterten Chorsängerin, sang sie im Kirchenchor ihrer Gemeinde. Während des Studiums der Schulmusik gehörte das Dirigieren zu den Lieblingsfächern von Ursula Wäschle-Weiger. Ihr Weg führte die junge Musikerin aber nicht in den Schuldienst, 1984 zog sie mit ihrem Ehemann Berthold Weiger, der die Leitung der Musikabteilung des Kollegs St. Blasien übernommen hatte, nach Bernau. Und als 1988 der Leiter des Kirchenchors seine Tätigkeit aufgab, war das für die Mutter von inzwischen drei kleinen Kindern eine gute Möglichkeit, wieder in den Beruf einzusteigen.

Das Repertoire

Der Einstieg sei für sie als Auswärtige und als junge Frau spannend gewesen, erinnerte sich Ursula Wäschle-Weiger. Aber sie habe sich sofort akzeptiert gefühlt. Von Anfang an sei die Kompetenz der Sänger spürbar gewesen, der Chor sei musikalisch gut aufgestellt. Die Zahl der Aktiven schwankte: Waren es anfangs 35 bis 40 Sänger, stieg die Zahl später auf mehr als 40, zuletzt waren es knapp mehr als 30. Das Repertoire reichte von Gregorianik über Renaissance, Barock und Romantik bis hin zur Moderne. In den vergangenen Jahren sei zudem ein breites Repertoire an neuen geistlichen Liedern hinzugekommen, so Ursula Wäschle-Weiger.

Gute und schlechte Zeiten

Es habe Zeiten gegeben, in denen der Chor hervorragend besetzt gewesen sei, aber auch andere Zeiten. Ihr sei es immer wichtig gewesen, das Repertoire dem Leistungsstand des Chors anzupassen. Was auch immer auf dem Programm gestanden habe – es sei alles von allen mitgetragen worden. „Von Anfang an fand ich die Bereitschaft grandios, sich auf Neues einzulassen.“

Schöne Erinnerungen

Viele schöne Erinnerungen verbindet Ursula Wäschle-Weiger mit den Jahren, in denen sie den Kirchenchor leitete. In diese Zeit fiel das 175-jährige Bestehen 2013. Im Laufe dieses Jahres habe der Chor seine Vielfalt mit Messen an Ostern und Weihnachten, in Gottesdiensten, beim offenen Singen und Taizé-Andachten gezeigt. Ein weiterer Höhepunkt war ein Kirchenkonzert zum Thema Frieden, für das man die Formation „Die Blechner“ mit ins Boot holte.

Projekte

2009 rief die Dirigentin ein Frauenchorprojekt ins Leben, das ab 2017 eine zunehmende Rolle in der Gemeinde spielte. Ab 1996 entwickelte sich eine Kirchenband, bei der Ursula Wäschle-Weiger dabei war. Durch die enge Vernetzung mit dem Kirchenchor wurde so manches auf die Beine gestellt. Aber nicht nur als Leiterin des Kirchenchores war Ursula Wäschle-Weiger aktiv, sie versah auch Orgeldienste und gehörte Pfarrgemeinderat und Gemeindeteam an. Nach mehr als 30 Jahren ist nun Schluss, familiäre Gründe führten zu dieser Entscheidung. Sie wolle insbesondere an Wochenenden und in den Schulferien mehr Zeit für die Familie haben, zu der neben den vier Kindern inzwischen drei Enkel gehören.

Blick in die Zukunft

Ihre Aufgabe hat Ursula Wäschle-Weiger mit gemischten Gefühlen abgegeben. Sie habe viele Freunde gewonnen, tiefe menschliche Beziehungen seien entstanden. Auf der anderen Seite genieße sie das Gefühl des Freiraums. „Der Spaß hat nie aufgehört“, sagt Wäschle-Weiger rückblickend auf die drei Jahrzehnte. Eine Nachfolgerin steht bereits fest. „Es ist ein großes Geschenk, dass Iris Tjoonk uns gefunden hat, nicht umgekehrt. Ich kann mit einem guten Gefühl an sie übergeben.“ Und ihren ehemaligen Sängern gibt Ursula Wäschle-Weiger eines mit auf den weiteren Weg: „Lasst Euch darauf ein, macht mit.“